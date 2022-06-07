Минцифры рассказало, что будет при отключении европейского трафика

Глава Минцифры России Максут Шадаев пояснил, что будут делать российские провайдеры в случае, если их отключат от точек международного обмена в Европе. Один или два прецедента по отключению российских операторов от точек обмена трафиком уже были, но сейчас на европейском направлении точки обмена трафиком для российских провайдеров работают корректно.

Если же такое произойдет, то в случае полного отключения российских операторов от международных точек обмена трафиком в Европе, трафик будет перенаправляться через Азию, отметил на форуме "CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров" Максут Шадаев.

Отключение, если произойдет, не окажет влияния на качество сервисов: у "Ростелекома", как у главного индустриального оператора, подчеркнул Шадаев, такие возможности по перераспределению трафика есть.

В середине марта, напоминает ТАСС, была информация о том, что лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX решила отключить от трафика "Мегафон" и "Ростелеком".