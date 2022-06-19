Эксперт пояснил, чем чреват запрет на скачивание Windows

Запрет на скачивание и обновление Windows 10 и 11 с сайта компании Microsoft может привести к тому, что большинство российских компьютеров станут уязвимыми для многих типов вирусов, заявил эксперт в IT-сфере Герман Клименко.

Причем, отметил он, проблемы возникнут не только у простых граждан, но и у чиновников, которые пользуются программным обеспечением Microsoft.

"Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ", – сказал Клименко изданию "Взгляд".

В этой связи эксперт напомнил, что, помимо Windows и Mac, существует система Linux, и она может стать неплохой альтернативой для российских пользователей.

В последнее время граждане РФ (и частично Казахстана) стали жаловаться на невозможность скачать официальные дистрибутивы операционных систем Windows 10 и 11 с сайта Microsoft. Также недоступна для скачивания утилита Media Creation Tool, которая нужна для записи скачанного образа на внешний накопитель для последующей инсталляции ОС.

При использовании VPN, когда сайт Microsoft определяет пользователя по IP-адресу как находящегося за пределами России, проблем с загрузкой не возникает.

Корпорация Microsoft еще в начале марта объявила о приостановке продаж продуктов и услуг в России, объяснив это вводом российских войск на территорию Украины. Нынешнюю ситуацию в Microsoft официально пока не прокомментировали.