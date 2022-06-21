21 июня 2022 19:32

Запад обрабатывает и переманивает российских специалистов

Запад массированно обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить их за границу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры 21 июня.

"Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере", – подчеркнул Медведев.

Он перечислил способы такого давления: кибератаки, блокада, "массированная обработка" российских специалистов, чтобы они уехали работать в другие страны.

"Ничего нового, откровенно говоря, в этих враждебных мерах нет. Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнет подобные рычаги давления использовать и что мы должны иметь надежную защиту от атак наших оппонентов", – подчеркнул Медведев, слова которого цитирует РИА Новости.

Он также напомнил об опасности использования в нынешней геополитической ситуации зарубежных IT-решений государственными компаниями и организациями.

Заместитель председателя Совбеза подчеркнул высочайшую значимость обеспечения технологического суверенитета России в сфере критической информационной инфраструктуры.

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