Мошенники обворовывают россиян при помощи команды на смартфоне

В ВТБ зафиксировали новый сценарий телефонного мошенничества. Там предупредили, что аферисты обзванивают клиентов под видом службы поддержки сотовых операторов и сообщают якобы о взломе телефона или личного кабинета абонента.

При этом мошенники просят набрать на телефоне специальную USSD-команду якобы для предотвращения распространения личных данных.

"Таким образом абонент самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию СМС и звонков на номер мошенника", – пояснили в ВТБ.

В результате аферисты получают коды из сообщений и могут похитить средства с банковских счетов, получив доступ в личный кабинет клиента, передает РИА Новости.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, специалисты советуют устанавливать на свои смартфоны определители номера, при малейшем сомнении прекращать подозрительный разговор или вовсе не отвечать на звонки с незнакомых номеров.