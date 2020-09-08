Самой лучшей заменой натуральной кожи оказались грибы

В своё время слово дерматин было исковеркано народом и превратилось в "дермантин". Качесво этой замены натуральной кожи было настолько низким, что маркетологи магазинов придумали новое слово ‒ "экокожа". Эдакая кожа, но более экологичная. В том смысле что при её производстве не погибло ни одно живое существо.

От замены названия, впрочем, мало что изменилось. Но учёные продолжают совершенствовать технологии во благо природы и человека. На днях международная команда исследователей, возглавляемая материаловедами Венского университета и Имперского колледжа Лондона, опубликовала обзор материалов и технологий, позволяющих создать замену натуральной коже... из грибов.

Как показали учёные, экокожа из грибов потенциально может обходиться дешевле и быть более экологически безопасным вариантом, чем кожа животных или её полимерные аналоги.

При ближайшем рассмотрении кожа, "выращенная"; из мицелия гриба, выглядит вполне прилично. Фото Antoni Gandia.

Почему же традиционное производство кожи вредит окружающей среде? Во-первых, разведение скота требует создания больших пастбищ и заготовки для животных корма и воды. Кроме того, крупный рогатый скот выделяет большое количество парниковых газов, усиливающих глобальное потепление.

Во-вторых, многие люди сегодня озабочены этической стороной проблемы. Они не хотят, чтобы из-за них умирали животные. Всё больше жителей развитых стран готовы отказаться от кожи и меха в пользу современных материалов с теми же функциональными свойствами (например, купить пуховик вместо шубы).

Однако и существующие варианты замены натуральной коже далеки от совершенства. Выглядят они не очень красиво, носятся плохо, да ещё и, как правило, не разлагаются естественным способом.

"Мы склонны думать, что синтетическая кожа лучше защищает окружающую среду", – отмечает Александр Бисмарк (Alexander Bismarck) из Венского университета.

Идея использования грибов в качестве основы для материалов и текстиля не нова. Грибной мицелий – практически неиссякаемый источник биомассы. Ещё в 1950-х годах производители бумаги обнаружили в клеточных стенках грибов полимер под названием хитин. Позднее его стали использовать для производства строительных материалов и даже модных тканей. К слову, в 2020 году клеточные стенки грибов обнаружили в огромных количествах в атмосфере Земли.

На протяжении тысяч лет люди совершенствовали технологии обработки кожи животных. Однако они до сих пор являются весьма экологически вредными из-за использования большого количества химикатов. Фото Antoni Gandia.

Те, кто хоть раз интересовался наукой о грибах микологией, знают, что тело гриба, которое растёт над поверхностью, – это лишь небольшая часть любого гриба. Под землей располагается гигантская грибница, которая представляет собой разветвлённую сеть нитевидных отростков, известных под общим названием мицелий. Именно из мицелия грибов можно производить новую кожу.

Бисмарк и его коллеги предполагают, что успехи в совершенствовании производственных процессов привели к тому, что кожа, полученная из грибов, теперь может соответствовать "функциональным и эстетическим ожиданиям потребителей".

В статье, вышедшей в журнале Nature Sustainability, учёные утверждают, что кожа, сделанная из грибов, решает этические проблемы, с которыми сталкивается кожа, полученная от животных, и экологические проблемы, с которыми сталкивается кожа синтетическая.

Такое производство более экологически устойчиво, чем кожа и её искусственные альтернативы, поскольку они не зависят от успехов животноводства или использования ископаемых ресурсов, пишут исследователи. Кроме того, замена кожи на основе биомассы грибов также поддаётся биологическому разложению по окончании своего срока службы и дешева в производстве.

Всё, что нужно сделать на данном этапе – это масштабировать производство такой "грибной" кожи. Если человек научится производить такую замену в больших количествах (а подобные разработки уже ведутся), то это станет новой большой отраслью промышленности.

"Значительный прогресс в производстве кожи на основе грибов и рост числа компаний, производящих [такой продукт], говорят о том, что этот новый материал будет играть значительную роль в будущем этически и экологически ответственных тканей", – добавляет Бисмарк.

Ранее Вести.Ru рассказывали о технологии создания обуви из зелёного чая и посуды из фруктового пюре, а также о том, что экологически чистые батареи можно сделать из листьев. Кроме того, дизайнер предложила использовать грибницу для экологически чистых похорон.