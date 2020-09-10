10 сентября 2020 17:59 Анатолий Глянцев

Мы можем: люди спасли от вымирания десятки видов

Человечество успешно спасает виды, которые само же едва не истребило.

Человечество успешно спасает виды, которые само же едва не истребило.
Иллюстрация Pixabay.

Благодаря усилиям биологов в дикую природу вернулись лошади Пржевальского.

Благодаря усилиям биологов в дикую природу вернулись лошади Пржевальского.
Фото Wikimedia Commons.

Человечество успешно спасает виды, которые само же едва не истребило.
Благодаря усилиям биологов в дикую природу вернулись лошади Пржевальского.

За последние тридцать лет десятки видов зверей и птиц избежали исчезновения только благодаря природоохранной деятельности. За это время мы спасли от вымирания больше видов, чем потеряли. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале Conservation Letters.

Человек уничтожил множество видов живых существ. Некоторые эксперты даже говорят о массовом вымирании, сравнимом с крупнейшими сокращениями биоразнообразия в истории земли.

В последние десятилетия проблема вымирания видов по вине человека была осознана на самом высоком уровне. В 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (Convention on Biological Diversity), подписанная представителями более 150 стран. Одной из её целей было к 2020 году прекратить вымирание находящихся под угрозой видов (по крайней мере, известных).

Насколько хорошо мир справился с этой задачей? Ответ на этот вопрос искали авторы новой статьи. Они выясняли, какие действия предпринимались для сохранения исчезающих видов, какие это дало результаты и какие из них сохранились бы до сего дня без заботы встревоженного человечества. Для этого учёные опросили 137 экспертов.

Выяснилось, что с 1993 года удалось предотвратить исчезновение 21–32 видов птиц и 7–16 видов млекопитающих. Разброс в оценках связан с невозможностью точно предсказать будущее некоторых видов без вмешательства экологов в их судьбу.

Животных спасали разными способами. Иногда один и тот же вид спасало от вымирания несколько разных мер. Так, 14 видов млекопитающих были спасены (или, по крайней мере, сильно улучшили своё положение) благодаря изменениям в законодательстве. Девять видов – благодаря сохранению в неволе и последующему внедрению обратно в дикую природу (реинтродукции).

Например, лошадь Пржевальского (Equus ferus) к 1960-м годам полностью вымерла в дикой природе, сохранившись лишь в неволе. Но в 1990-х годах началась работа по её реинтродукции, и сейчас более 760 диких особей снова бродят по просторам монгольских степей.

Благодаря усилиям биологов в дикую природу вернулись лошади Пржевальского.
Фото Wikimedia Commons.

Своя часть заботы досталась и пернатым. Для 21 вида птиц оказалась очень полезной борьба человека с инвазивными видами. Это виды, завезённые человеком в новые места обитания (например, кошки, появление которых стало настоящей катастрофой для мелких животных Австралии, никогда не встречавших этих хищников в дикой природе). На судьбу 19 видов птиц благотворно повлияла охрана их ареалов. Для двадцати видов важным оказалось сохранение в неволе.

Например, показательна судьба пуэрто-риканских амазонов (Amazona vittata). Эти красочные попугаи обитают только на острове Пуэрто-Рико. К 1975 году в дикой природе осталась единственная популяция, которая была уничтожена ураганами 2017 года. Так что эти птицы полностью вымерли бы в дикой природе, если бы ещё в 2006 году не была проведена их реинтродукция.

Однако не все виды, находящиеся под угрозой, удалось спасти.

"Мы не должны забывать, что за тот же период вымерли 15 видов птиц и млекопитающих или есть серьёзные подозрения, что они вымерли", – подчёркивает соавтор статьи Филип МакГоуэн (Philip McGowan) из Университета Ньюкасла.

И всё же за эти десятилетия вымерло бы в 3–4 раза больше видов, если бы не работа по их охране. За этот период человечество сохранило больше исчезающих видов, чем утратило навсегда. Это значит, что мы действительно можем, когда захотим, и очень важно не опускать руки.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как учёные собираются спасать белых носорогов. Писали мы и о том, как риск вымирания зависит от размера животного.

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