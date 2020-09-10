Мы можем: люди спасли от вымирания десятки видов

За последние тридцать лет десятки видов зверей и птиц избежали исчезновения только благодаря природоохранной деятельности. За это время мы спасли от вымирания больше видов, чем потеряли. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале Conservation Letters.

Человек уничтожил множество видов живых существ. Некоторые эксперты даже говорят о массовом вымирании, сравнимом с крупнейшими сокращениями биоразнообразия в истории земли.

В последние десятилетия проблема вымирания видов по вине человека была осознана на самом высоком уровне. В 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (Convention on Biological Diversity), подписанная представителями более 150 стран. Одной из её целей было к 2020 году прекратить вымирание находящихся под угрозой видов (по крайней мере, известных).

Насколько хорошо мир справился с этой задачей? Ответ на этот вопрос искали авторы новой статьи. Они выясняли, какие действия предпринимались для сохранения исчезающих видов, какие это дало результаты и какие из них сохранились бы до сего дня без заботы встревоженного человечества. Для этого учёные опросили 137 экспертов.

Выяснилось, что с 1993 года удалось предотвратить исчезновение 21–32 видов птиц и 7–16 видов млекопитающих. Разброс в оценках связан с невозможностью точно предсказать будущее некоторых видов без вмешательства экологов в их судьбу.

Животных спасали разными способами. Иногда один и тот же вид спасало от вымирания несколько разных мер. Так, 14 видов млекопитающих были спасены (или, по крайней мере, сильно улучшили своё положение) благодаря изменениям в законодательстве. Девять видов – благодаря сохранению в неволе и последующему внедрению обратно в дикую природу (реинтродукции).

Например, лошадь Пржевальского (Equus ferus) к 1960-м годам полностью вымерла в дикой природе, сохранившись лишь в неволе. Но в 1990-х годах началась работа по её реинтродукции, и сейчас более 760 диких особей снова бродят по просторам монгольских степей.

Благодаря усилиям биологов в дикую природу вернулись лошади Пржевальского. Фото Wikimedia Commons.

Своя часть заботы досталась и пернатым. Для 21 вида птиц оказалась очень полезной борьба человека с инвазивными видами. Это виды, завезённые человеком в новые места обитания (например, кошки, появление которых стало настоящей катастрофой для мелких животных Австралии, никогда не встречавших этих хищников в дикой природе). На судьбу 19 видов птиц благотворно повлияла охрана их ареалов. Для двадцати видов важным оказалось сохранение в неволе.

Например, показательна судьба пуэрто-риканских амазонов (Amazona vittata). Эти красочные попугаи обитают только на острове Пуэрто-Рико. К 1975 году в дикой природе осталась единственная популяция, которая была уничтожена ураганами 2017 года. Так что эти птицы полностью вымерли бы в дикой природе, если бы ещё в 2006 году не была проведена их реинтродукция.

Однако не все виды, находящиеся под угрозой, удалось спасти.

"Мы не должны забывать, что за тот же период вымерли 15 видов птиц и млекопитающих или есть серьёзные подозрения, что они вымерли", – подчёркивает соавтор статьи Филип МакГоуэн (Philip McGowan) из Университета Ньюкасла.

И всё же за эти десятилетия вымерло бы в 3–4 раза больше видов, если бы не работа по их охране. За этот период человечество сохранило больше исчезающих видов, чем утратило навсегда. Это значит, что мы действительно можем, когда захотим, и очень важно не опускать руки.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как учёные собираются спасать белых носорогов. Писали мы и о том, как риск вымирания зависит от размера животного.