Астрономы обнаружили самое мощное магнитное поле во Вселенной

Учёные отыскали небесное тело, которое оказалось самым мощным известным магнитом во всей Вселенной. Речь идёт о нейтронной звезде, расположенной почти в 20 тысячах световых лет от Земли.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal Letters.

Вести.Ru подробно рассказывали о нейтронных звёздах вообще и о магнетарах – особых нейтронных звёздах, по праву считающихся самыми сильными во Вселенной магнитами.

Теперь учёные измерили магнитное поле магнетара GRO J1008-57 и обнаружили, что оно составляет около одного миллиарда тесла. Как утверждается в пресс-релизе исследования, это самое сильное из когда-либо измеренных магнитных полей. И уж конечно ни в какое сравнение с ним не идёт рекорд, установленный физиками на Земле: 2800 тесла.

Магнитные поля пульсаров далеко превосходят те, что по силам создать человеку. Иллюстрация NASA.

Измерить магнитное поле далёкого небесного тела – сложная задача. Астрономы не могут дотянуться до него магнитометром. Им приходится довольствоваться излучением, достигающим земных телескопов.

GRO J1008-57 – это рентгеновский пульсар. Он образует тесную пару с обычной звездой и "крадёт" у неё вещество при помощи своего мощного тяготения. Эта падающая на нейтронную звезду материя сильно раскаляется и излучает в рентгеновском диапазоне.

В 2017 году китайский орбитальный рентгеновский телескоп Insight-HXMT обнаружил в излучении GRO J1008-57 спектральную линию, известную как линия циклотронного резонансного рассеяния. Не утомляя читателя подробностями, скажем, что по энергии квантов этой линии можно рассчитать напряжённость магнитного поля.

Исследователи подчёркивают, что спектральная линия была обнаружена с колоссальной достоверностью: более 20 сигм. Между тем золотым стандартом надёжности результата является всего лишь пять сигм. Таким образом, совершенно исключено, что наблюдавшаяся линия является лишь ложной тревогой, случайной комбинацией шумов.

Измеренная энергия квантов в 90 килоэлектронвольт соответствовала огромному магнитному полю в миллиард тесла. Подчеркнём, что эти цифры вполне укладываются в существующие представления. По некоторым оценкам, самые сильные магнетары имеют поля до ста миллиардов тесла. Но эти цифры основаны на не очень надёжных дополнительных предположениях о связи между магнитным полем пульсара и скоростью его вращения вокруг своей оси. Измерение по данным телескопа Insight-HXMT сделано более надёжным способом.

Теперь GRO J1008-57 может стать объектом пристального внимания учёных. Ведь такие колоссальные магнитные поля, как считают теоретики, меняют свойства материи и даже самого вакуума. Сама природа устроила для физиков непревзойдённую по своим возможностям лабораторию.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о первой карте магнитного поля нейтронной звезды. Писали мы и об измерении магнитного поля чёрной дыры.