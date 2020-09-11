Неспособность нормально читать текст побороли при помощи стимуляции мозга

Дислексия ‒ проблема миллионов людей во всём мире. Это неврологическое нарушение приводит к проблемам с восприятием написанного и напечатанного текста. Согласно некоторым оценкам, оно присутствует у 10% населения планеты. Дислексию непросто диагностировать, и она, конечно же, сильно мешает жить своему обладателю. Особенно если это ребёнок, и он только осваивает чтение.

Родители первоклашки, как правило, не понимают, почему ему плохо даётся чтение. Потом начинает страдать изучение других предметов в школе. Когда же причина всё же выясняется, то способов решения проблемы обнаруживается не так много и все требуют длительных курсов специальных занятий. Недавно учёные из Швейцарии представили исследование, в ходе которого дислексию удалось побороть при помощи стимуляции мозга.

В этом случае на мозг человека воздействует магнитное поле, генерируемое небольшими электродами, прикладываемыми к голове.

Стимуляция осуществлялась при помощи пяти чёрных электродов. Белые и зелёные электроды считывали ЭЭГ мозга. Фото UNIGE/Silvia Marchesotti.

В статье, опубликованной командой Сильвией Маркезотти (Silvia Marchesotti) из Университета Женевы в журнале PLOS Biology, сообщается, что учёным удалось таким образом восстановить у испытуемых нормальную нейронную активность. В итоге взрослые с дислексией значительно повысили свою точность чтения.

Ранее учёные выявили несколько возможных причин дислексии. Наиболее широко признанная версия утверждает, что причиной является фонологический дефицит, то есть трудности с обработкой мозгом звуков языка. Условно говоря, человеку с дислексией сложно соотнести звучание буквы и её написание.

Ранее также было установлено, что фонологический дефицит при дислексии связан с изменениями в повторяющихся паттернах нейронной активности. В частности, с колебаниями на частоте 30 Гц в области мозга, отвечающей за обработку звука и называемой левой слуховой корой.

Исследователи из Швейцарии в течение 20 минут при помощи транскраниальной стимуляции переменным током воздействовали на левую слуховую кору 15 взрослых с дислексией и 15 людей, которые демонстрируют большую скорость чтения.

Это вмешательство немедленно улучшило фонологическую обработку и точность чтения в группе с дислексией, особенно при использовании стимуляции на частоте 30 Гц.

Интересно, что положительный эффект на фонологическую обработку был наиболее выражен у тех людей, у которых были плохие навыки чтения, тогда как хорошо читающим людям стимуляция, наоборот, немного мешала.

Теперь, когда установлена причинно-следственная связь, учёные хотят выяснить, может ли воздействие такого рода помочь очень маленьким детям легче осваивать чтение, насколько длительным будет оказываемый эффект. Кроме того, они будут искать менее инвазивные способы воздействия на мозг дислексика.

Подчеркнём, что люди с дислексией не теряют общей способности к обучению. Имея определённые особенности развития, они тем не менее добиваются в жизни больших успехов.

Ранее Вести.Ru рассказывали о работе, в ходе которой выяснилось, что на восприятие речи влияет движение рук.