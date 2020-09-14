У края пропасти: за полвека вымерло две трети диких животных

Численность диких позвоночных животных за полвека сократилась на 68%. Ещё немного, и природу будет поздно спасать, предупреждают экологи.

Тревожные цифры озвучены в докладе Всемирного фонда дикой природы.

Эксперты использовали данные о 20811 популяциях диких позвоночных (то есть млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и рыб), относящихся к 4392 видам. Эта информация обобщалась в так называемом индексе живой планеты (Living Planet Index). Изменение этого индекса в процентах можно считать изменением численности средней популяции диких позвоночных животных.

Расчёты показали, что за период с 1970 по 2016 год размер средней популяции сократился на 68%. Другими словами, типичная популяция потеряла две трети особей!

Эти цифры не стали неожиданностью. По данным на 2010 год, падение по сравнению с 1970 годом составляло 50%, а на 2012 год – 58%. Специалисты предупреждали: без решительных действий дальше будет только хуже. Теперь мрачные прогнозы, увы, подтвердились.

Основной причиной катастрофы стало даже не прямое истребление животных, а уничтожение их среды обитания, например, вырубка лесов, распашка земель и строительство плотин на реках. Впрочем, охотники и особенно браконьеры тоже внесли свой вклад в эти печальные цифры.

"Среднее снижение на 68% за последние 50 лет является катастрофическим и явным свидетельством того ущерба, который человеческая деятельность наносит миру природы", – отмечает Эндрю Терри (Andrew Terry), директор по охране природы Лондонского зоологического общества.

Основной угрозой для диких животных является разрушение их естественной среды обитания. Фото Pixabay.

Природоохранная деятельность в её нынешнем масштабе не может переломить ситуацию. Она только замедляет сползание биосферы в пропасть. Ещё несколько десятилетий в том же духе, и с миром диких животных на планете будет практически покончено, предупреждают специалисты.

Если, конечно, человечество не примет радикальные меры по сохранению биоразнообразия. Какие именно шаги могли бы сохранить дикую природу от исчезновения? Об этом рассказывает научная статья, опубликованная в журнале Nature.

Специалисты провели масштабное моделирование судьбы биосферы на ближайшие десятилетия и выработали рекомендации по её спасению.

Прежде всего, нужно остановить вырубку лесов. Более того, размер территорий, на которых запрещена хозяйственная деятельность, должен быть значительно увеличен.

Как при этом прокормить растущее население планеты? Перейти на более продуктивные способы производства пищи, отвечают эксперты. А ещё перестать выбрасывать треть произведённых продуктов в мусор (для этого каждое домохозяйство должно задуматься о том, что и как пропадает, а каждый магазин должен пересмотреть политику отправки на свалки остатков товаров). Также, возможно, любителям мясных блюд придётся пересмотреть свой рацион (впрочем, вкус еды при этом может остаться прежним).

Если человечество уже сейчас примет эти меры, то через тридцать лет биоразнообразие на нашей планете начнёт восстанавливаться, обещают эксперты.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, что экологи сравнивают нынешнюю ситуацию с великими вымираниями прошлого.