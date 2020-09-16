Обнаружены древнейшие гигантские сперматозоиды

Палеонтологи обнаружили древнейшие на планете образцы спермы животных. Им 100 миллионов лет. Но куда больше поражает не это. Найденные ископаемые сперматозоиды имели просто-таки фантастические размеры: не меньше трети длины тела самца!

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ракушковые, или остракоды, – это класс ракообразных, замечательный во многих отношениях. Он появился более 485 миллионов лет назад и не вымер до сих пор. Ни одна другая группа членистоногих не оставила столько окаменелостей (дело, конечно, в способности остракод создавать для себя твёрдые раковины).

Современные виды этих ракушковых славятся своей удивительной системой размножения. Сперматозоиды этих существ достигают гигантских размеров. Такая клетка представляет собой очень длинную нить. В половые пути самки она входит в виде запутанного клубка. Но если её развернуть, она окажется сравнима по длине с телом животного или даже больше его!

К слову, такая гигантомания дорого обходится ракообразным длиной в доли миллиметра: у некоторых видов органы размножения занимают треть всего объёма тела.

Биологи полагают, что это результат эволюционной гонки вооружений. Когда самка спаривается с несколькими самцами, между их сперматозоидами начинается конкуренция за оплодотворение. И если половые клетки млекопитающих соревнуются в скорости, то ракушечных – в размере.

Остракоды, обнаруженные в новом образце. Иллюстрация NIGPAS.

Когда возникла столь причудливая половая система? До сих пор об этом было трудно судить. Проблема в том, что мягкие органы, в отличие от раковин, почти никогда не сохраняются в окаменелостях.

Однако недавно специалисты из Китая, Германии и Великобритании изучили фрагмент янтаря возрастом 100 миллионов лет. В нём они обнаружили 39 особей остракод и законсервированные следы полового акта, совершённого незадолго до попадания в смолу.

С помощью компьютерной томографии палеонтологи распознали гепименисы (аналог пениса), органы Ценкера ("насосы" для проталкивания сперматозоидов в половые пути самки) и женские половые органы, наполненные спермой. Разглядели они и сами нитевидные сперматозоиды.

Точную длину окаменевшей запутанной нити определить трудно, но биологи подсчитали, что она составляет не меньше 0,2 миллиметра (то есть трети от длины тела взрослой особи).

Кроме того, у самцов был обнаружен специальный орган (видоизменённая конечность), которым они притягивали к себе самок во время спаривания. Точно такое же приспособление есть и у современных ракушковых.

Окаменевшие органы размножения и сперматозоиды остракод в сравнении с их современными аналогами. Иллюстрация NIGPAS.

Проанализировав находки, учёные сделали вывод: половая система остракод практически не изменилась за сто миллионов лет!

Это невероятный пример эволюционного консерватизма. Видимо, это необычное "конструкторское решение" оказалось идеальным вариантом для ракушковых, и естественный отбор на протяжении целых геологических эпох отсеивал любые отклонения от него.

Новая находка также ставит рекорд древности среди несомненных находок спермы животных. Она вдвое древнее предыдущего ископаемого-рекордсмена.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, когда появился половой акт в традиционном понимании. Также мы писали об образце спермы ракушковых возрастом 16 миллионов лет и об ископаемом, сохранившем глаза и жабры остракод.