16 сентября 2020 12:24 Анатолий Глянцев

Обнаружены древнейшие гигантские сперматозоиды

Янтарь сохранил следы секса возрастом 100 миллионов лет (художественное изображение).

Янтарь сохранил следы секса возрастом 100 миллионов лет (художественное изображение).
Иллюстрация Yang Dinghua.

Остракоды, обнаруженные в новом образце.

Остракоды, обнаруженные в новом образце.
Иллюстрация NIGPAS.

Окаменевшие органы размножения и сперматозоиды остракод в сравнении с их современными аналогами.

Окаменевшие органы размножения и сперматозоиды остракод в сравнении с их современными аналогами.
Иллюстрация NIGPAS.

Янтарь сохранил следы секса возрастом 100 миллионов лет (художественное изображение).
Остракоды, обнаруженные в новом образце.
Окаменевшие органы размножения и сперматозоиды остракод в сравнении с их современными аналогами.

Палеонтологи обнаружили древнейшие на планете образцы спермы животных. Им 100 миллионов лет. Но куда больше поражает не это. Найденные ископаемые сперматозоиды имели просто-таки фантастические размеры: не меньше трети длины тела самца!

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ракушковые, или остракоды, – это класс ракообразных, замечательный во многих отношениях. Он появился более 485 миллионов лет назад и не вымер до сих пор. Ни одна другая группа членистоногих не оставила столько окаменелостей (дело, конечно, в способности остракод создавать для себя твёрдые раковины).

Современные виды этих ракушковых славятся своей удивительной системой размножения. Сперматозоиды этих существ достигают гигантских размеров. Такая клетка представляет собой очень длинную нить. В половые пути самки она входит в виде запутанного клубка. Но если её развернуть, она окажется сравнима по длине с телом животного или даже больше его!

К слову, такая гигантомания дорого обходится ракообразным длиной в доли миллиметра: у некоторых видов органы размножения занимают треть всего объёма тела.

Биологи полагают, что это результат эволюционной гонки вооружений. Когда самка спаривается с несколькими самцами, между их сперматозоидами начинается конкуренция за оплодотворение. И если половые клетки млекопитающих соревнуются в скорости, то ракушечных – в размере.

Остракоды, обнаруженные в новом образце.
Иллюстрация NIGPAS.

Когда возникла столь причудливая половая система? До сих пор об этом было трудно судить. Проблема в том, что мягкие органы, в отличие от раковин, почти никогда не сохраняются в окаменелостях.

Однако недавно специалисты из Китая, Германии и Великобритании изучили фрагмент янтаря возрастом 100 миллионов лет. В нём они обнаружили 39 особей остракод и законсервированные следы полового акта, совершённого незадолго до попадания в смолу.

С помощью компьютерной томографии палеонтологи распознали гепименисы (аналог пениса), органы Ценкера ("насосы" для проталкивания сперматозоидов в половые пути самки) и женские половые органы, наполненные спермой. Разглядели они и сами нитевидные сперматозоиды.

Точную длину окаменевшей запутанной нити определить трудно, но биологи подсчитали, что она составляет не меньше 0,2 миллиметра (то есть трети от длины тела взрослой особи).

Кроме того, у самцов был обнаружен специальный орган (видоизменённая конечность), которым они притягивали к себе самок во время спаривания. Точно такое же приспособление есть и у современных ракушковых.

Окаменевшие органы размножения и сперматозоиды остракод в сравнении с их современными аналогами.
Иллюстрация NIGPAS.

Проанализировав находки, учёные сделали вывод: половая система остракод практически не изменилась за сто миллионов лет!

Это невероятный пример эволюционного консерватизма. Видимо, это необычное "конструкторское решение" оказалось идеальным вариантом для ракушковых, и естественный отбор на протяжении целых геологических эпох отсеивал любые отклонения от него.

Новая находка также ставит рекорд древности среди несомненных находок спермы животных. Она вдвое древнее предыдущего ископаемого-рекордсмена.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, когда появился половой акт в традиционном понимании. Также мы писали об образце спермы ракушковых возрастом 16 миллионов лет и об ископаемом, сохранившем глаза и жабры остракод.

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