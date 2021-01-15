"Крот" мёртв: миссия по бурению Марса завершилась неудачей

Два года попыток пробурить скважину на Марсе закончились провалом. Инженеры всеми силами пытались довести до успешного завершения эксперимент, на который планетологи возлагали очень большие надежды. Но это не удалось, и специалисты NASA приняли решение прекратить работу "Крота" на Красной планете.

Напомним, что инструмент Mole ("Крот") – это часть миссии InSight ("Инсайт"), работающей на Марсе. "Крот" был разработан Германским центром авиации и космонавтики (DLR), но находится под управлением специалистов NASA – агентства, создавшего и запустившего миссию "Инсайт".

"Крот" – это 40-сантиметровый бур, работающий как отбойный молоток. За собой он тянет кабель с датчиками температуры. Планировалось, что устройство зароется на пятиметровую глубину и измерит тепловой поток из недр планеты и теплопроводность грунта. В случае успеха скважина, созданная зондом, стала бы первой на Красной планете. Однако первый блин вышел комом. На глубине 35 сантиметров "Крот" буквально застрял.

Дело в том, что грунт в точке приземления "Инсайта" оказался совсем не таким, как предполагали учёные. Он не обеспечивал буру нужного трения о стенки скважины, и "Крот" бесплодно подпрыгивал на месте.

С февраля 2019 года, когда произошёл этот инцидент, инженеры не оставляли попыток помочь аппарату. Перенести его на другую площадку было невозможно (миссия не предусматривала таких сценариев), поэтому единственным средством спасения мог выступить манипулятор с ковшом на конце.

Специалисты проявили максимум изобретательности. Они пытались надавить на грунт рядом с буром, а также частично засыпать скважину, чтобы уменьшить её диаметр. Это не помогло. Тогда операторы прижали бур к стенке скважины, нажав на него ковшом сбоку. Это позволило продвинуться на несколько сантиметров, но затем "Крот" снова застрял.

Наконец, инженеры прибегли к последнему средству. Они нажали ковшом на бур сверху, рискуя повредить его кабель. Это помогло, и "Крот" полностью погрузился под поверхность Марса. Однако, когда верхушка бура оказалась на два или три сантиметра ниже уровня земли, он опять остановился.

Так выглядели попытки прижать ковшом грунт в месте погружения "Крота" 9 января 2021 года. Иллюстрация NASA/JPL-Caltech.

На сей раз положение оказалось безнадёжным. Ковш больше не достаёт до верхушки зонда и не может на неё нажать. Инженеры вновь попытались надавить на грунт рядом со скважиной, но, как и в прошлый раз, это не принесло результатов.

9 января 2021 года "Крот" сделал около 500 ударов "отбойного молотка", но остался на месте. И специалисты пришли к заключению, что уже ничем не могут ему помочь. Этот эксперимент свёрнут.

К счастью, "Крот" – не единственный научный инструмент "Инсайта". Аппарат успешно регистрирует марсотрясения, измеряет магнитное поле в месте посадки и ведёт метеонаблюдения. Так что поток научных данных от зонда остаётся огромным. В итоге руководство NASA недавно продлило миссию InSight до 2022 года, а в случае успешной работы она будет продлена ещё много раз. Другие аппараты не раз это демонстрировали.

К слову, специалисты планируют использовать опыт манипуляций с ковшом, который они приобрели за без малого два года попыток спасти "Крота". Инженеры надеются присыпать грунтом кабель сейсмографа "Инсайта", чтобы защитить его от перепадов температуры на поверхности. После этого в данных прибора будет меньше помех.

Нет сомнений, что эксперты учтут неудачный опыт работы "Крота" при создании новых зондов, и однажды человечество всё же пробурит неподатливую поверхность Красной планеты.