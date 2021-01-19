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Поиски и изучение темной материи и тёмной энергии 35 минут назад

19 января 2021 09:44 Анатолий Глянцев

Излучение мёртвых звёзд может быть сигналом от тёмной материи

Загадочные рентгеновские лучи могут быть сигналом от тёмной материи.

Загадочные рентгеновские лучи могут быть сигналом от тёмной материи.
Иллюстрация ESA/XMM-Newton.

В недрах нейтронных звёзд могут рождаться таинственные частицы, составляющие тёмную материю. И, возможно, астрономы наблюдают признаки этого процесса прямо сейчас. Речь идёт о загадочном рентгеновском излучении некоторых нейтронных звёзд.

Эта интригующая гипотеза предложена в научной статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Вести.Ru подробно рассказывали о том, что такое тёмная материя и почему большинство специалистов считает, что она состоит из ещё не открытых частиц. Одними из самых перспективных кандидатов на эту роль считаются аксионы – гипотетические лёгкие частицы без электрического заряда. Учёные относятся к "аксионной" версии природы тёмной материи настолько серьёзно, что готовы построить и запустить большой и дорогой детектор этих частиц.

Между тем подобные "детекторы", возможно, уже созданы самой природой. Это нейтронные звёзды. По расчётам авторов новой статьи, аксионы могут рождаться в недрах этих экзотических объектов.

Эти частицы так слабо взаимодействуют с материей, что новорождённый аксион беспрепятственно пролетит сквозь толщу нейтронной звезды, несмотря на её чудовищную плотность (сотни миллионов тонн в кубическом сантиметре). Однако у поверхности небесного тела беглеца будет поджидать мощнейшее магнитное поле, ведь нейтронные звёзды – самые сильные магниты во Вселенной. В магнитном поле аксион исчезнет, испустив в качественно последнего привета квант рентгеновского излучения.

Подчеркнём: гипотетические аксионы, рождённые в недрах нейтронных звёзд, не пополняют собой тёмную материю. Но если мы "увидим" рождение аксионов в нейтронных звёздах, можно будет считать доказанным фактом, что аксионы вообще существуют во Вселенной, а не только в головах теоретиков. А если так, то и тёмная материя вполне может состоять из них.

Но как схватить за хвост аксионы, рождающиеся в нейтронных звёздах? Как уже упоминалось, они превращаются в своего рода слабые вспышки рентгеновских лучей. И, возможно, астрономы уже сейчас наблюдают такое излучение. Оно исходит от так называемой великолепной семёрки. Это семь нейтронных звёзд, расположенных в пределах 1600 световых лет от Земли (что по галактическим меркам довольно близко).

Считается, что эти семь тел, в отличие от многих других нейтронных звёзд, испускают только тепловое излучение, как раскалённая сковорода. Другими словами, они излучают лишь потому, что очень горячие. С учётом их температуры, размера и чувствительности земных телескопов наблюдатели должны видеть только ультрафиолетовое и мягкое рентгеновское излучение великолепной семёрки.

Однако орбитальные обсерватории фиксируют и исходящие от них жёсткие рентгеновские лучи. До сих пор непонятно, откуда они берутся. Новая дерзкая гипотеза объясняет: источник этого излучения – аксионы, родившиеся в недрах нейтронных звёзд. Авторы провели расчёты и заключили, что такая модель согласуется со всеми наблюдательными данными.

Впрочем, пока это лишь теория, а не доказанный факт. Может быть, дело вовсе не в аксионах.

"Мы не утверждаем, что открыли аксионы, но мы говорим, что [происхождение] дополнительных рентгеновских фотонов можно объяснить с помощью аксионов", – объясняет соавтор статьи Рэймонд Ко (Raymond Co) из Мичиганского университета.

Исследователи предложили способ проверить свою гипотезу. Для этого нужно поискать жёсткое рентгеновское излучение от мёртвых звёзд другого типа – белых карликов. Если новая модель верна, то рождение аксионов и превращение их в рентгеновские лучи должно идти в белых карликах примерно так же, как и в нейтронных звёздах.

К слову, астрономы не впервые связывают загадочное рентгеновское излучение с тёмной материей. А ещё Вести.Ru ранее рассказывали о поиске гипотетических аксионных "звёзд".

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