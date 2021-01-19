Археологи выяснили, какие психоактивные растения употребляли майя

Индейцы майя использовали в своих практиках не только табак, но и другие психоактивные растения. Одно из них и поныне применяется в народной медицине Центральной Америки.

Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Археологи, изучающие культуру майя, время от времени находят миниатюрные керамические сосуды, известные как вененерас (veneneras). Ранее учёные исследовали органические остатки в таких ёмкостях и обнаружили в них никотин. Скорее всего, в этих сосудах содержался табак, ведь европейцы, вступившие в контакт с майя, оставили многочисленные свидетельства употребления этого растения индейцами.

Но хранились ли в вененерас табачные листья в чистом виде или они входили в состав более сложных смесей? До недавних пор у учёных не было возможности это выяснить.

Однако авторы нового исследования использовали передовой метод, способный идентифицировать более девяти тысяч отдельных веществ. С помощью этой методики эксперты изучили 14 сосудов возрастом около тысячи лет, найденных в разное время.

Найти сосуд вененерас – редкая удача для археолога. Фото WSU.

Полученные данные специалисты сравнили с химическим "портретом" двух видов табака (Nicotiana tabacum и N. rustica), а также шести других психоактивных растений, использовавшихся в Центральной Америке.

Как показал анализ, в смесь входил не только табак, но и как минимум ещё одно растение: мексиканские бархатцы (Tagetes lucida). Когда-то они применялись ацтеками во время религиозных церемоний, а ныне используются в народной медицине.

У учёных пока недостаточно данных о том, какую роль в культуре майя играло содержимое вененерас. Скорее всего, эти смеси использовались в религиозных или магических обрядах. Чем ещё могло казаться древнему народу действие психотропных веществ, если не вмешательством потусторонних сил? Вполне возможно, что эти смеси применялись и в медицине, которая в те времена не слишком отличалась от магии.

Конкретный способ употребления психоактивной субстанции также пока неизвестен. Майя могли курить, нюхать или жевать её, или делать всё это сразу.

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