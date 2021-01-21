Топоры, кольца и ребра: обнаружен древнейший прообраз денег

Уже около четырёх тысяч лет назад жители Центральной Европы использовали некое подобие денег. В качестве валюты служили бронзовые изделия стандартной формы и веса: топоры, кольца и "рёбра".

Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в журнале PLoS ONE археологами из Лейденского университета в Нидерландах.

Археологи давно обратили внимание на обилие в европейских кладах раннего бронзового века предметов трёх типов: топоров, колец и так называемых рёбер, представляющих собой нечто вроде разогнутого кольца. Топоры из кладов, найденных в тысячах километров друг от друга, были подозрительно похожи между собой по размеру, форме и массе. То же самое с кольцами и "рёбрами". Более того, типичное кольцо, "ребро" и топор весили почти одинаково.

Сама собой напрашивается гипотеза, что древние европейцы использовали эти предметы в качестве денег. Артефакты из своего "кошелька" можно было применять по назначению (например, рубить дрова топором) или же переплавить и изготовить другие орудия. То есть главная ценность этих изделий состояла в бронзе, из которой они были сделаны. А чтобы обмен был справедливым, "монеты" делались одинаковыми по форме и весу.

Авторы нового исследования решили проверить это предположение. Они задались вопросом: действительно ли эти предметы казались одинаковыми своим обладателям?

Прежде всего их интересовал вес артефактов. Разумеется, точные современные весы свидетельствуют, что находки имеют несколько разную массу. Но мог ли человек бронзового века заметить эту разницу, просто подержав два предмета в руках? При этом учёные опирались на закономерности восприятия веса, хорошо известные психофизиологам.

Бронзовые кольца вместе с некоторыми другими предметами некогда играли роль денег. Фото M. H. G. Kuijpers.

Археологи исследовали 5028 предметов: 2639 колец, 1780 "рёбер" и 609 топоров. Он были собраны из более чем ста кладов, разбросанных по разным странам Центральной Европы. Самые "молодые" из находок были изготовлены около 1700 года до нашей эры, самые древние – около 2150 года до нашей эры.

Оказалось, что 70% всех колец кажутся "невооружённой ладони" одинаково тяжёлыми (их типичная масса составляет 195 граммов). Примерно такая же картина наблюдается с топорами и "рёбрами". Более того: типичный топор по весу нельзя отличить от типичного кольца и "ребра".

Таким образом, эти предметы действительно казались своим обладателям содержащими одинаковое количество бронзы и, следовательно, равноценными. Значит, их и в самом деле могли использовать в качестве денег, сделали вывод учёные.

Добавим, что ранее Вести.Ru рассказывали о том, что в цивилизации майя роль денег играли какао-бобы.