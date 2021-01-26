26 января 2021 09:31 Анатолий Глянцев

Тренировка спасает мышцы от хронического воспаления

Физическая активность сберегает мышцы от хронического воспаления.

Физическая активность сберегает мышцы от хронического воспаления.
Фото Pixabay.

Сокращение мышц компенсирует вред, который наносит хроническое воспаление. Перевод Вести.Ru.

Сокращение мышц компенсирует вред, который наносит хроническое воспаление. Перевод Вести.Ru.
Иллюстрация Zhaowei Chen, Duke University.

Физическая активность сберегает мышцы от хронического воспаления.
Сокращение мышц компенсирует вред, который наносит хроническое воспаление. Перевод Вести.Ru.

Физические нагрузки предохраняют мускулатуру от пагубного воздействия хронического воспаления. Учёные выяснили это, использовав уникальные "мышцы в пробирке".

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Воспаление – это защитная реакция организма на чужеродное вторжение (например, инфекцию или травму). Но при некоторых заболеваниях, таких как ревматоидный артрит и саркопения, оно становится хроническим, и тогда приносит организму не пользу, а вред. Хроническое воспаление мышц среди прочего ослабляет их.

Предыдущие исследования показали, что умеренные физические нагрузки могут замедлить этот пагубный процесс. Но механизмы такой защиты оставались неясными. Человеческий организм – очень сложная система, и учёным порой непросто разобраться в том, что происходит.

На этот раз они использовали "мышцы в пробирке", которые биологи из Университета Дьюка разрабатывали почти десять лет. Это не просто культура мышечных клеток, а практически настоящие мускулы, способные сокращаться.

Экспериментаторы ввели в эти мышцы раствор гамма-интерферона. Это вещество – один из биохимических сигналов, вызывающих воспаление. Как и ожидали исследователи, мускулы, подвергавшиеся такому воздействию на протяжении семи суток, ослабли и даже уменьшились в объёме.

Тогда учёные повторили опыт с другим образцом искусственных мышц. На сей раз на мускулы воздействовали электрическими разрядами, заставлявшими их сокращаться. К удивлению специалистов, такая "тренировка" почти полностью свела на нет пагубное воздействие гамма-интерферона.

Сокращение мышц компенсирует вред, который наносит хроническое воспаление. Перевод Вести.Ru.
Иллюстрация Zhaowei Chen, Duke University.

Вверху слева: здоровые мышечные волокна (длинные, тонкие и чётко очерченные). Вверху справа: волокна, повреждённые воспалением. Внизу слева: благодаря физическим упражнениям волокна сохранили свою структуру. Внизу справа: изменение мускульной силы в результате воспаления и тренировок.

В последующих опытах эксперты выяснили конкретный биохимический механизм, с помощью которого сокращение мышц блокирует действие "молекулы воспаления". К слову, на этом же механизме основано действие препаратов против ревматоидного артрита тофацитиниба и барицитиниба.

Опираясь на эти знания, медики смогут разработать новые схемы лечения заболеваний, приводящих к хроническому воспалению мышц.

Кстати, ранее Вести.Ru рассказывали о том, что физические нагрузки снижают риск сразу семи видов рака. Писали мы и о том, что тренировка перед обучением улучшает работу мозга.

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