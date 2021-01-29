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Коммуникация в среде животных 1 час назад

29 января 2021 18:41 Ольга Мурая

По-королевски: голые землекопы удивили учёных своими "разговорами"

Голые землекопы ориентуруются на особый диалект, а не на запах сородичей.

Голые землекопы ориентуруются на особый диалект, а не на запах сородичей.
Фото Felix Petermann, MDC.

Встречаясь в тёмном тоннеле, голые землекопы приветствуют друг друга особым писком.

Встречаясь в тёмном тоннеле, голые землекопы приветствуют друг друга особым писком.
Фото Colin Lewin.

Исследователи обнаружили положительную реакцию грызунов только на звуки сородичей из собственной колонии.

Исследователи обнаружили положительную реакцию грызунов только на звуки сородичей из собственной колонии.
Фото Felix Petermann, MDC.

Голые землекопы ориентуруются на особый диалект, а не на запах сородичей.
Встречаясь в тёмном тоннеле, голые землекопы приветствуют друг друга особым писком.
Исследователи обнаружили положительную реакцию грызунов только на звуки сородичей из собственной колонии.

Голый землекоп (Heterocephalus glaber) – создание во всех смыслах необычное. Нечто среднее между крысой и кротом, они почти не болеют раком, могут обходиться без кислорода до получаса и жить в неволе до 30 лет – это рекордная продолжительность жизни для грызунов.

Кроме того, голые землекопы образуют колонии, как у пчёл и муравьёв. Социальные роли землекопов чётко разграничены, потомство приносит только королева, и, если она погибает, самки начинают бороться за этот "титул" – в колонии обязательно должна быть хотя бы одна монаршая особа.

При этом голые землекопы почти ничего не видят своими крохотными глазами. Впрочем, мало что можно разглядеть в тёмном тоннеле подземной колонии, в которой эти грызуны проводят всю свою долгую жизнь. Для общения они используют писк, и учёные давно заметили, что у этих звуков есть множество разных вариаций, что говорит о сложной системе коммуникации голых землекопов.

Авторы новой работы, опубликованной в издании Science, на протяжении двух лет занимались тем, что записывали приветственный писк 166 животных, живущих в семи колониях в лабораториях Германии и Южной Африки.

Используя специальную программу, учёные смогли поделить записанные "приветствия" на группы по высоте звука и семи другим характеристикам. Когда они давали землекопам прослушать эти записи, оказалось, что те чаще отвечали писком на звуки сородичей из своей колонии.

Но что, если грызуны просто-напросто реагируют на знакомые голоса? Чтобы это проверить, исследователи создали искусственные звуки, повторяющие типичный "диалект" каждой колонии. И в таком случае голые землекопы чаще отвечали на отличительный писк на "родном языке".

Учёные считают, что своего рода диалекты появились у землекопов, чтобы они могли отличать своих от чужих. Хоть они и социальные животные, голые землекопы крайне нетерпимы к нарушителям границ, и уникальные для каждой колонии звуки могут быть способом "рассекретить" чужака.

Дальше – больше. Поместив новорождённых детёнышей в чужие колонии, учёные выяснили, что в течение шести месяцев все подкидыши научились общаться на "местном наречии".

Исследователям повезло также зафиксировать смену диалекта, которая произошла со сменой власти в колонии. Во время эксперимента были "свергнуты с престола" и убиты сородичами две королевы. Как только воцарялась следующая, язык общения грызунов изменялся, а в период "междувластия" некоторые землекопы начинали говорить по-своему, устанавливая своеобразную "свободу слова".

Учёным ещё предстоит понять, как королеве удаётся заставить рабочих землекопов общаться определённым образом, а также установить, какие особенности их вокализаций являются врождёнными, а какие приобретёнными.

Авторы исследования Элисон Баркер (Alison Barker) и Гэри Левин (Gary Lewin) из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка (Германия) уже приступили к изучению генома голого землекопа в поисках признаков языковой эволюции.

"Если мы обнаружим в мозге голых землекопов процессы, которые отвечают за их социализацию, мы сможем лучше понять природу развития человеческой речи и общества," – говорит Левин.

Ранее Вести.Ru писали о сложной социальной иерархии голых землекопов, а также о том, что эти грызуны могут раскрыть людям секрет долголетия.

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