По-королевски: голые землекопы удивили учёных своими "разговорами"

Голый землекоп (Heterocephalus glaber) – создание во всех смыслах необычное. Нечто среднее между крысой и кротом, они почти не болеют раком, могут обходиться без кислорода до получаса и жить в неволе до 30 лет – это рекордная продолжительность жизни для грызунов.

Кроме того, голые землекопы образуют колонии, как у пчёл и муравьёв. Социальные роли землекопов чётко разграничены, потомство приносит только королева, и, если она погибает, самки начинают бороться за этот "титул" – в колонии обязательно должна быть хотя бы одна монаршая особа.

При этом голые землекопы почти ничего не видят своими крохотными глазами. Впрочем, мало что можно разглядеть в тёмном тоннеле подземной колонии, в которой эти грызуны проводят всю свою долгую жизнь. Для общения они используют писк, и учёные давно заметили, что у этих звуков есть множество разных вариаций, что говорит о сложной системе коммуникации голых землекопов.

Авторы новой работы, опубликованной в издании Science, на протяжении двух лет занимались тем, что записывали приветственный писк 166 животных, живущих в семи колониях в лабораториях Германии и Южной Африки.

Используя специальную программу, учёные смогли поделить записанные "приветствия" на группы по высоте звука и семи другим характеристикам. Когда они давали землекопам прослушать эти записи, оказалось, что те чаще отвечали писком на звуки сородичей из своей колонии.

Но что, если грызуны просто-напросто реагируют на знакомые голоса? Чтобы это проверить, исследователи создали искусственные звуки, повторяющие типичный "диалект" каждой колонии. И в таком случае голые землекопы чаще отвечали на отличительный писк на "родном языке".

Учёные считают, что своего рода диалекты появились у землекопов, чтобы они могли отличать своих от чужих. Хоть они и социальные животные, голые землекопы крайне нетерпимы к нарушителям границ, и уникальные для каждой колонии звуки могут быть способом "рассекретить" чужака.

Дальше – больше. Поместив новорождённых детёнышей в чужие колонии, учёные выяснили, что в течение шести месяцев все подкидыши научились общаться на "местном наречии".

Исследователям повезло также зафиксировать смену диалекта, которая произошла со сменой власти в колонии. Во время эксперимента были "свергнуты с престола" и убиты сородичами две королевы. Как только воцарялась следующая, язык общения грызунов изменялся, а в период "междувластия" некоторые землекопы начинали говорить по-своему, устанавливая своеобразную "свободу слова".

Учёным ещё предстоит понять, как королеве удаётся заставить рабочих землекопов общаться определённым образом, а также установить, какие особенности их вокализаций являются врождёнными, а какие приобретёнными.

Авторы исследования Элисон Баркер (Alison Barker) и Гэри Левин (Gary Lewin) из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка (Германия) уже приступили к изучению генома голого землекопа в поисках признаков языковой эволюции.

"Если мы обнаружим в мозге голых землекопов процессы, которые отвечают за их социализацию, мы сможем лучше понять природу развития человеческой речи и общества," – говорит Левин.

Ранее Вести.Ru писали о сложной социальной иерархии голых землекопов, а также о том, что эти грызуны могут раскрыть людям секрет долголетия.