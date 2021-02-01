Огромный динамик из бумаги создаёт объёмный звук

Инженеры разработали лёгкий, экологичный и дешёвый динамик. Он на 90% состоит из обычной бумаги. Таким устройством может покрыть, как обоями, целые стены и создать незабываемые акустические эффекты.

Новинка описана в научной статье, опубликованной в журнале Advanced Materials группой из Хемницкого технического университета (Technische Universität Chemnitz, TUC) в Германии.

Основа устройства – лист обычной бумаги толщиной в 0,1 миллиметра. Сверху он покрыт слоем особого полимера толщиной шесть микрометров. Это вещество обладает пьезоэлектрическими свойствами, то есть деформируется под действием электрического напряжения. Именно благодаря этому качеству динамик генерирует звук.

Напряжение создаётся электродом в виде очень тонкого (0,4 микрометра!) слоя другого полимера. Между электродом и пьезоэлектриком присутствует слой серебра толщиной три микрометра. Такой "слоёный пирог" нанесён на бумагу с обеих сторон: сверху и снизу.

Вот и вся конструкция удивительного динамика. К слову, поверх него можно наносить ещё и краску, создавая текст или рисунки.

Устройство представляет собой очень лёгкую, гибкую и тонкую ленту, на 90% состоящую из обычной бумаги. Фото Jacob Müller.

Сотрудники TUC разрабатывают эту технологию уже несколько лет. Так, в 2015 году они презентовали книгу T-Book, страницы которой начинали звучать, когда их переворачивали.

Теперь же исследователи довели эту технологию до формата печати с рулона на рулон (roll-to-roll processing, или R2R). Это отработанная схема нанесения электронных компонентов на тонкие гибкие подложки, будь то пластик или фольга, а теперь и бумага.

Технология позволяет создавать гибкую электронику не отдельными небольшими листами, а буквально рулонами, что, конечно, очень удобно для массового производства.

Технология печати с рулона на рулон делает новинку дешёвой и удобной для массового производства. Фото Jacob Müller.

К тому же с помощью R2R-печати можно изготовить устройство практически любого размера. В качестве иллюстрации авторы создали бумажное кольцо длиной около четырёх метров, содержащее 56 отдельных динамиков. Человек, стоящий в центре кольца, может наслаждаться удивительным объёмным звучанием, как будто оказался посреди шелестящего леса или плещущихся волн. К слову, вся конструкция весит всего-то 150 граммов.

Исследователи предлагают использовать похожие решения в музеях, на аттракционах и в других местах, где уместны необычные звуковые эффекты. Сообщается, что разработкой уже заинтересовалось правительство Германии, вложившее в проект 1,4 миллиона евро (около 128 миллионов рублей по текущему курсу).

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