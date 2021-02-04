Не просто хороший мальчик, а гений: учёные создали IQ-тест для собак

Любой хозяин скажет, что его собака "всё понимает, только сказать ничего не может". Возможно, именно выдающиеся умственные способности первых собак и определили их одомашнивание.

Ранее Вести.Ru писали о феноменальной памяти собак, но только теперь учёные обнаружили, что некоторые собаки способны запомнить новое слово, услышав его всего-то четыре раза, а также успешно ассоциировать его с реальным объектом. Ранее бытовало мнение, что такая способность есть только у людей.

Неудивительно, что описание нового исследования было опубликовано в журнале Nature, ведущем научном издании планеты.

Эксперимент учёных был довольно прост, его без труда можно повторить в домашних условиях и проверить, насколько "умна", например, ваша собака. Но этот результат будет обусловлен тем, как хорошо животное готовилось к этим конкретным заданиям, и позволяет ли её порода заниматься таким "интеллектуальным трудом".

В эксперименте приняли участие две собаки: бордер-колли по кличке Виски (Whisky), которую выбрали, потому что она знает "наизусть" названия 59 своих игрушек, и йоркширский терьер Вики Нина (Vicky Nina) с не менее впечатляющей коллекцией из 42 игрушек, которые та тоже знает "поимённо".

Бордер-колли по кличке Виски. Эта порода считается одной из самых умных. Фото Claudia Fugazza.

Сначала учёные проверили, так ли хорошо собаки "владеют материалом". Их просили принести ту или иную игрушку, при этом ни хозяева, ни экспериментаторы не могли видеть сами игрушки, чтобы никак не повлиять на выбор животного. Напомним, что собаки очень внимательно следят за своим хозяином и "понимают его с полуслова".

Затем собакам показали по два новых предмета, поочерёдно помещая их среди знакомых игрушек. Виски сдала этот тест на "отлично", каждый раз находя незнакомую игрушку "среди своих", а Вики Нина сделала правильный выбор только в 52,5% попыток. То есть этот результат мало чем отличается от простой случайности.

В финальной части испытания, исследователи дали новым игрушкам названия. Они показывали их собакам, называли игрушку и давали с ней поиграть. Повторив эту процедуру по четыре раза, учёные проверяли, насколько хорошо животные запоминали, "кто есть кто".

В этот раз они специально показывали два новых объекта отдельно от старых и знакомых, чтобы удостовериться, что испытуемые не воспользуются методом исключения. Экспериментаторы называли новые игрушки, и обе собаки делали правильный выбор так часто, что это нельзя было назвать случайностью.

Правда, за 10 минут мохнатые вундеркинды успевали подзабыть "имена" новых знакомых, а через час почти не могли их вспомнить. Но в этом нет ничего удивительного, ведь любую информацию надо повторять и закреплять, чтобы она не забылась, и память животных – не исключение.

Йоркширский терьер Вики Нина и её внушительная коллекция игрушек. Фото Marco Ojeda.

К слову, в исследовании приняли участие ещё 20 добровольцев, но их питомцы не продемонстрировали столь феноменальных способностей к запоминанию.

Учёные обратили внимание, что на результаты эксперимента могли повлиять несколько факторов. Во-первых, бордер-колли – пастушья порода, специально выведенная чтобы слушать и внимательно выполнять команды человека, они высоко мотивированы в "несении службы". Йоркширские терьеры также сильно ориентированы на взаимодействие с человеком.

Во-вторых, две эти собаки до эксперимента проводили огромное количество времени, запоминая и принося нужные игрушки. Поэтому их можно назвать настоящими профессионалами в этом деле. Вряд ли у них получилось бы так быстро выучить названия и вид новых предметов, если бы они не были хорошо подготовлены.

Также эта работа подтверждает эффективность положительного подкрепления в дрессировке. Таким образом можно обучить любую собаку самым разным трюкам, если только она будет готова и вообще способна на это. Так, вряд ли стоит ожидать, что афганская борзая или сенбернар будут с охотой приносить хозяину игрушки. С другой стороны, лишь воображение ограничивает возможности хозяина в обучении бордер-колли и пуделей.

Добавим, что Вести.Ru писали о том, что собаки не такие умные, как нам кажется, и даже рыбки иногда могут дать им фору в сообразительности.