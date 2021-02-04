Большой брат: наши эмоции будут отслеживать с помощью Wi-Fi

Учёные разработали и испытали систему искусственного интеллекта, определяющую эмоции человека по его дыханию и сердцебиению. При этом вместо датчиков на теле используются обычные радиоволны. Скорее всего, для этих же целей можно будет использовать и обычный сигнал Wi-Fi. Это значит, что в обозримом будущем скрыть свои чувства от невидимого соглядатая, спрятавшегося в беспроводной сети, будет невозможно.

Разработка описана в научной статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.

Системы искусственного интеллекта, распознающие человеческие эмоции – это не новость. Но обычно подобные программы считывают мимику, жесты или речь. Соответственно, если человек хорошо владеет собой, он может обмануть такого "надсмотрщика". К тому же, чтобы получить нужные данные, компьютеру необходимы видеокамеры или закреплённые на теле датчики.

Новая же нейронная сеть ориентируется на то, что гораздо труднее контролировать: дыхание и сердцебиение. И всё, что ей требуется – вездесущие неощутимые радиоволны. Например, Wi-Fi, без которого уже трудно представить нашу жизнь.

Обычная сеть Wi-Fi позволит следить за нашими эмоциями. Фото Pixabay.

В ходе эксперимента учёные просили 15 добровольцев посмотреть видеоролик, вызывающий одну из четырёх эмоций: гнев, печаль, радость или удовольствие. В это время учёные посылали в сторону испытуемых радиоволны, которые отражались от человеческого тела. Специальный аппарат принимал отражённый сигнал, так что получалось нечто вроде радара.

Искусственный интеллект, использующий глубокое обучение, анализировал принятые радиоволны. Из них он извлекал информацию о дыхании и пульсе участников и определял, что они чувствуют в данный момент. Опыты показали, что система выносила верный вердикт в 71% случаев.

"Сейчас мы пытаемся определить, как мы могли бы использовать существующие недорогие системы, такие как маршрутизаторы Wi-Fi, для распознавания эмоций большого количества людей, например, в офисе или на рабочем месте", – делится планами первый автор статьи Ахсар Нур Кхан (Ahsan Noor Khan) из Лондонского университета королевы Марии.

Несомненно, работодателю полезно будет выяснить, что чувствуют его сотрудники на рабочем месте. Неизвестно только, будут ли сами работники рады такому вторжению в свой внутренний мир и согласятся ли дать разрешение на подобный анализ.

Добавим, что ранее Вести.Ru рассказывали о том, как использовать Wi-Fi для сканирования личных вещей. Писали мы и об искусственном интеллекте, распознающем эмоции мышей.