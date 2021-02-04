Найден второй по важности фактор риска, усугубляющий течение COVID-19

Учёные обратили внимание на тот факт, что пациенты с шизофренией умирают от COVID-19 почти в три раза чаще других. Чтобы сделать такой вывод, они рассмотрели течение заболевания у 7 350 жителей Нью-Йорка, заражённых коронавирусом.

Такой результат означает, что в этой конкретной группе людей шизофрения является вторым по значимости фактором риска после возраста. Исследователи также рассмотрели ряд других факторов: пол, расу, наличие диабета или заболеваний сердца, курение, но не принимали во внимание приём определённых лекарственных препаратов и ожирение.

Шизофренией страдали 75 участников исследования – это не такое большое, но показательное количество, учитывая, что выборка учёных была довольно разнообразна. В исследовании также участвовали люди с другими расстройствами психики, например, тревожным расстройством, но их болезнь не показала взаимосвязи с тяжестью течения COVID-19.

В общепринятой классификации шизофренией называют комплекс симптомов, включающий в себя расстройства мышления (параноидный бред) и восприятия (чаще всего слуховые псевдогаллюцинации).

Здесь стоит отметить, что сам термин "шизофрения" вызывает всё больше споров в научном сообществе. Диагностика этого заболевания затруднена, потому что множество его симптомов и проявлений присущи другим типам расстройств, например, депрессии, ипохондрии или бредовому расстройству. Однако такой диагноз всё ещё существует и поддаётся типовому лечению.

Авторы исследования предположили, что больные шизофренией хуже переносят коронавирусную инфекцию, потому что их психическое расстройство ослабляет иммунитет (работа, описывающая происходящие в организме больного процессы, была опубликована в 2014 году в журнале Schizophrenia Research). И действительно, люди с шизофренией более подвержены различным заболеваниям и в среднем живут на 18 лет меньше остальных.

Также в их случае большую роль могут играть социальные взаимодействия. Гонимые собственной паранойей и недоверием общества, они могут реже обращаться к врачам за помощью, что в итоге усугубляет все их болезни.

Как бы то ни было, исследователи получили важные данные о том, какие группы людей в первую очередь нуждаются в вакцинации от коронавируса.

"Наше открытие показало, что люди с шизофренией крайне восприимчивы к COVID-19. С этим новым знанием поставщики медицинских услуг смогут определить приоритетность распределения вакцин, тестов и медицинской помощи для этой группы населения", – пояснила доктор Кетлин Немани (Katlyn Nemani), психиатр из Университета Нью-Йорка и ведущий автор исследования.

Научная статья была опубликована в издании JAMA Psychiatry в январе 2021 года.

Ранее Вести.Ru писали о том, что коронавирус может сам по себе вызывать психические расстройства. Также мы рассказывали о выявлении нового подтипа шизофрении и возможных причинах слуховых галлюцинаций.