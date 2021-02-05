Внезапно: Австралия перенаселена кенгуру, и учёные не знают, что с этим делать

Путешественники, приехавшие в Австралию в первый раз, очень удивляются, когда обнаруживают в меню местных ресторанов кенгурятину. Как так? Символ Австралии, эти милые плюшевые существа, оказываются у тебя на тарелке? Однако для местных жителей это такие же животные, как коровы или свиньи для европейца. А потому и обращение с ними соответствующее.

Недавно учёные внезапно для себя обнаружили, что кенгуру сильно вредят Зелёному континенту. Наблюдая за популяциями кроликов и кенгуру в заповедниках Австралии зоологи выяснили, что пасущиеся кенгуру разрушают почву даже активнее, чем кролики. А ведь именно эти завезённые много лет назад на континент животные раньше считались главной опасностью для австралийской растительности.

Дело в том, что в среде специалистов бытует мнение, что эндемики (виды, живущие только в одном регионе мира) не могут наносить вред местам своего обитания. Настоящей угрозой биологическому разнообразию обычно считаются виды, завезённые из других мест.

Так было с кроликами в Австралии: они были привезены на континент ещё в XVIII веке и с тех самых пор не дают покоя местным жителям. Размножившись в невероятном количестве в отсутствие естественных хищников, они уничтожают невероятное количество ресурсов. Доказано, что они вытеснили множество редких эндемичных животных Австралии и ускорили эрозию (разрушение) почв.

Проблему перенаселения Австралии кроликами когда-то пытались решить огораживанием. И именно создание в заповедниках особых зон, обнесённых забором, помогло учёным увидеть разрушающее поведение кенгуру.

Исследователи выбрали для изучения четыре заповедника в полузасушливых районах страны. В них есть территории, на которые не пускают либо кенгуру, либо кроликов, либо и тех, и других, чтобы позволить растительности в этих местах восстановиться.

Учёные заметили, что кенгуру – самые распространённые травоядные во всех этих заповедниках – с гораздо большей интенсивностью, чем кролики, уничтожали самые разные растения. А ведь это может стать причиной исчезновения некоторых видов птиц и опустынивания заповедных территорий.

Но как взять под контроль популяцию кенгуру в заповедниках? Их численность выросла, когда сократилась популяция главных врагов кенгуру и кроликов – собак динго. Эти одичавшие собаки также активно охотились на овец, что привело к их массовому отстрелу. Но то, что позволено фермерам, не всегда позволено работникам заповедных территорий: считается, что они должны поощрять рост популяции местных животных, а не её сокращение.

Да, возможно, работники заповедников могли бы начать отстреливать кенгуру. Но проблема в том, что экосистемы устроены весьма сложным образом и тонко реагируют на внешнее воздействие. Здесь очень легко совершить ошибку, которая приведёт к необратимым последствиям. Поэтому учёным ещё предстоит оценить все возможные способы контроля численности этих животных в заповедниках.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Global Ecology and Conservation в декабре 2020 года.

Ранее Вести.Ru писали о том, что власти Австралии разрешили отстрел кенгуру, а также о том, как одичавшие кошки истребили на континенте миллионы рептилий.