Ядовитый фитопланктон изменит будущее Арктики

Учёные из Гренландского института природных ресурсов и Центра изучения Арктики Орхусского университета проверили состав морской воды близ города Данеборг на северо-востоке Гренландии. Они измерили концентрацию в ней фитопланктона, и заметили серьёзные изменения, которые могут повлиять на будущий состав Северного Ледовитого океана.

Планктон – масса мелких, зачастую невидимых глазу растений и животных, которая является основной пищей многих морских обитателей. Часть планктона, способная осуществлять фотосинтез, получила название "фитопланктон", или планктонные водоросли. Для выживания им необходим солнечный свет и доступ к питательным веществам, растворённым в воде.

Ни для кого не секрет, что площадь арктических ледников постепенно сокращается. По мере таяния истончается слой льда, в который закован Северный Ледовитый океан, что улучшает доступ солнечного света в его воды. Замечательно: чем больше света – тем больше фитопланктона, а значит, пищи для морских животных. Или всё не так просто?

Фитопланктон может размножаться, если в воде достаточно питательных веществ, одного света ему недостаточно. Эти вещества содержатся в морской воде, и их гораздо меньше в пресных водах, которыми наполняется океан за счёт таяния ледников. Пресная вода плохо смешивается с морской и остаётся на поверхности, где и концентрируется фитопланктон в поисках солнечного света.

При этом существуют организмы-миксотрофы – они могут как питаться другими организмами, так и производить фотосинтез. Среди планктонных водорослей они также распространены и недостаток света в воде легко восполняют, поедая собратьев по микромиру. К тому же, миксотрофы легче остальных размножаются в бедной питательными веществами среде.

Всё это делает миксотрофный планктон наиболее приспособленным к изменяющимся условиям жизни в Арктике. Однако ранее учёные не замечали подо льдами Северного Ледовитого океана цветения именно этого типа водорослей.

Исследователи обнаружили этот процесс в течение девятидневного наблюдения за цветением водорослей под тающим льдом фьорда Янг Сунд (Young Sund). Измерения происходили в июле, когда в арктических льдах у берегов Гренландии стало больше проталин.

Водоросли, найденные учёными, принадлежали к группе гаптофитов (лат. Haptophyta), которые бывают ядовитыми. В похожих количествах они были обнаружены ранее на юге Норвегии, где отравили огромное количество лосося на рыбных фермах.

"Нам известно, что водоросли-гаптофиты можно наблюдать в водах с низкой солёностью, как в Балтийском море, например. Вполне возможно, что в будущем они всё чаще будут появляться в водах Северного Ледовитого океана из-за их постепенного опреснения. Этот сдвиг в концентрации фитопланктона в пользу водорослей-миксотрофов может оказать сильное влияние на экологию и социо-экономическое состояние региона", – отметила Дорте Согаард (Dorte H. Søgaard), ведущий автор исследования.

Подробности научной работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как ранее писали Вести.Ru, таяние Арктики грозит не только повышением уровня моря и дальнейшим изменением климата. Этот процесс также угрожает биологическому разнообразию и происходит гораздо быстрее, чем мы привыкли думать, при этом способствуя распространению заболеваний.