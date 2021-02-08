Как коты по весне: наши гормоны реагируют на смену времён года

Изучив несколько миллионов образцов крови, исследователи из Института Вейцмана в Израиле пришли к выводу, что многие гормоны в нашем теле "повинуются" определённым годовым ритмам, влияя на активность половой системы, терморегуляцию и стрессоустойчивость.

Многим известно о существовании циркадных ритмов, которые работают как биологические часы и определяют, к примеру, легко ли нам просыпаться по утрам. Существуют также ритмы, зависящие от времени года, которые называют "цирканными".

Такие ритмы часто наблюдают у животных, например, у северного оленя. По мере увеличения светового дня у этих обитателей Арктики сокращается выработка гормона лептина, что позволяет им затрачивать меньше энергии, понизить температуру тела и подготовиться к периоду размножения.

Обычно цирканные ритмы связаны с необходимостью регулировать периоды активности (или спячки), пигментации, миграции или размножения животных. Зависимость человеческой гормональной системы от годовых ритмов до этого изучалась отрывочно, и такие исследования давали противоречивые результаты.

Новая работа израильских учёных стала самым масштабной из всех. Оно включает анализ всех человеческих гормонов из огромного набора данных об изменении их уровня на протяжении нескольких лет. В итоге, участниками исследования оказалась почти половина населения Израиля старше 15 лет. Подробности исследования опубликованы в издании PNAS.

Учёные обнаружили определённую закономерность в изменении активности гипофиза, который отвечает за половое поведение, метаболизм, стресс и лактацию. Концентрация гормонов гипофиза, согласно исследованию, увеличивается в конце лета.

Гипофиз, помимо прочего, регулирует работу органов эндокринной системы, в том числе щитовидной железы. Она тоже производит гормоны, однако подчиняется совсем другим ритмам. Так тестостерон, эстрадиол и прогестаген, подконтрольные щитовидной железе, достигали рекордной концентрации в конце зимы и начале весны.

Авторы исследования предположили, что активация гипофиза в конце лета нужна, чтобы в осенне-зимний период у эндокринной системы была возможность расти и развиваться, готовясь к весне.

Данная работа подтвердила отсутствие резких изменений у человеческих гормонов на протяжении года, однако выявила определённую закономерность в изменении активности эндокринных желёз. Это значит, что наш мозг ощущает смену времён года и способен подстраивать под это работу организма.

Колебания гормона щитовидной железы Т3 у женщин демонстрируют годовой цикл. Иллюстрация Weizmann Institute of Science.

Пока учёные не до конца понимают, какие физиологические изменения происходят из-за этих гормональных "всплесков". Во всяком случае, изменения в уровне гормона Т3 (трийодтиронина) и гормона стресса кортизола подтверждены в предыдущих работах на эту тему.

Например, известно, что Т3, один из гормонов щитовидной железы, участвует в терморегуляции, и его уровень становится выше в зимнее время. Сезонное увеличение концентрации кортизола замечено в феврале, а минимум этого гормона вырабатывается в августе. На сегодняшний день можно только гадать, что именно значит эта закономерность.

Чтобы получить дальнейшие подтверждения этой находки и дополнительную информацию о цирканных ритмах человека, необходимо больше исследований похожего масштаба из других уголков мира.

Эта информация поможет точнее диагностировать гормональные нарушения, ведь теперь результаты исследований можно будет интерпретировать с поправкой на время года.

К тому же, новое исследование в очередной раз доказывает, что мы не так сильно отличаемся от животных, как привыкли считать.

Напомним, ранее Вести.Ru писали о том, что учёные смогли отрегулировать выработку гормонов стресса, а также объяснили, почему мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины.