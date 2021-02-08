Древнейшие в мире фекалии позволили изучить кишечные бактерии неандертальцев

Учёные исследовали древнейшие в мире образцы человеческих фекалий и выяснили, какие бактерии обитали в кишечниках неандертальцев. Оказалось, что многие полезные микробы начали сотрудничество с человеком ещё до зарождения вида Homo sapiens.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Communication Biology группой во главе с Марко Канделой (Marco Candela) из Болонского университета.

Напомним, что кишечник человека населяют триллионы бактерий. Многие из них выполняют важные функции, например, поддерживают наш иммунитет и помогают пищеварению. Учёные открывают всё новые взаимосвязи между нашим организмом и его микроскопическими "квартирантами".

Когда началось это сотрудничество человека с бактериями? Это открытый вопрос. Однако новое исследование показывает, что это произошло в очень глубокой древности, ещё до появления нашего вида.

Специалисты изучили окаменевшие фекалии неандертальцев, найденные в Испании. Некоторым из этих образцов 50 тысяч лет, и это самые древние известные человеческие экскременты.

Учёные выделили из этих проб ДНК микроорганизмов. Так они определили, какие микробы обитали в кишечниках неандертальцев.

Оказалось, что у кишечной микробиоты неандертальцев и Homo sapiens много общего. Так, в образцах нашлась ДНК хорошо известных родов полезных кишечных бактерий: Blautia, Dorea, Roseburia, Ruminococcus, Faecalibacterium, Bifidobacterium.

Между тем, напомним, неандертальцы являются не предками, а "братьями" Homo sapiens. Наши виды – ровесники и происходят от одного общего предка. Получается, что перечисленные бактерии обитали уже в пищеварительном тракте этого предка, раз их унаследовали как мы, так и неандертальцы.

"Благодаря анализу древней ДНК мы смогли выделить [у неандертальцев] ядро микробиома, общее с современными Homo sapiens, – объясняет первый автор статьи Сильвия Туррони (Silvia Turroni) из Болонского университета. – Это открытие позволяет нам утверждать, что эти древние микроорганизмы населяли кишечник нашего [общего предкового] вида до разделения на "сапиенсов" и неандертальцев, произошедшего около 700 тысяч лет назад".

Получается, что наш вид с самого своего зарождения эволюционировал в сотрудничестве с этими бактериями. Естественно, что он по-настоящему нуждается в них.

"Эти результаты позволяют нам понять, какие компоненты микробиоты кишечника человека важны для нашего здоровья, поскольку они являются неотъемлемыми элементами нашей биологии в том числе и с эволюционной точки зрения", –резюмирует Кандела.

В связи с этим особенно тревожно выглядит тот факт, что в кишечнике современного горожанина обычно не хватает многих важных микробов. Тому есть несколько причин, среди которых специфическая диета и стремление вымыть и дезинфицировать всё и вся.

Эксперты предполагают, что нехватка полезных кишечных бактерий повышает риск воспаления кишечника, сахарного диабета и даже колоректального рака.

Теперь учёные составили список полезных микробов, сопровождающих наш вид с самого его зарождения. Вероятно, о наличии этих бактерий в кишечнике и нужно заботиться в первую очередь.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, что фекалии неандертальцев позволили узнать об их диете.