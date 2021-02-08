В исследовании генетических основ, определяющих человеческую внешность, приняли участие более 6 000 добровольцев из Латинской Америки. Анализ их ДНК показал, что давно вымершие родственники Homo sapiens оставили видимый след в геноме современного человека.

Результаты работы опубликованы в издании Science Advances.

Под руководством исследователей из Университетского колледжа в Лондоне, международная группа учёных определила 32 гена, отвечающих за черты лица человека, такие как форма бровей, носа, губ, челюсти. Девять из них были описаны впервые, в то время как остальные подтверждали находки прошлых лет.

Учёные также обнаружили, что один из этих генов – TBX15 – достался человеку по наследству от денисовцев – ныне вымершего подвида людей, обитавшего в Средней Азии около 40 тысяч лет назад. ДНК денисовского человека найдена в геноме жителей Тихоокеанских островов и коренных народов Северной и Южной Америк.

Ген TBX15 определяет форму губ и, по мнению учёных, мог неким образом способствовать выживанию в суровом среднеазиатском климате, поэтому и сохранился после того, как предки современного человека встретили денисовцев и "породнились" с ними.

Один из ведущих авторов работы, доктор Пьер Фо (Pierre Faux) из Университета Экс-Марсель отметил: "Насколько нам известно, это – первый известный случай наследования гена древних людей, отвечающего за черты лица современного человека. В нашем случае это было возможно только благодаря отказу от европоцентризма в исследовании; у современных европейцев нет ДНК денисовцев, в отличие от коренных народов Америки".

Кроме того, исследователи обнаружили, что ген VPS13B, влияющий на "остроту" носа человека, точно так же работает у мышей. Это ещё раз подтверждает генетическую общность млекопитающих, даже имеющих столь отдалённое родство.

Теперь у учёных есть гораздо больше информации о генетических предрасположенностях, определяющих внешность. Это поможет в дальнейшем глубже понять истоки генетических нарушений, приводящих к деформациям лица.

Напомним, что все лишь пару десятилетий назад у исследователей не было возможности проанализировать ДНК нескольких тысяч людей в столь краткие сроки. Благодаря масштабному проекту "Геном человека" к 2003 году была выпущена настоящая генетическая карта, на которой были отмечены все гены в структуре человеческой ДНК. Безусловно, картирование ещё не завершено и многие участки требуют дополнительного анализа, но существующие данные позволяют учёным успешно устанавливать связь внешних черт с определённым участком ДНК – что и было использовано в работе.

Ранее Вести.Ru писали о том, что расшифровка генома помогла восстановить внешность денисовцев, а также о попытках найти корни человеческой привлекательности в структуре ДНК.