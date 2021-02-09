Учёные обнаружили богатый клад серебряных монет, закопанный во времена зарождения Римской империи. Ценности были помещены в кувшин и закопаны более двух тысячелетий назад в городе Айзаной (Aizanoi) на территории современной Турции. В те времена эти земли были частью огромного Римского государства.

Клад был найден в 2019 году. Теперь же специалисты закончили его изучение и описание.

В кувшине нашлась 651 серебряная монета. В их числе оказалось 439 динариев. Это была одна из самых распространённых монет на землях, находящихся под властью Рима. Ещё 212 монет – это кистофоры, ходившие в те времена в Малой Азии. Многие из денариев этого клада были отчеканены в Италии, а кистофоры – в Пергаме, одном из древнейших античных городов на территории современной Турции.

Все монеты изготовлены между 75 и 4 годами до нашей эры. Это была очень тяжёлая и неспокойная эпоха для Римского государства. Странное время, когда рушились институты древней республики, а решения органов власти утверждались в уличных боях. Время восстаний рабов, гражданских войн, кровавых репрессий и сменяющих друг друга диктаторов.

Примерно в середине этого периода (30 год до нашей эры) Римское государство официально превратилось из республики в империю.

На монетах запечатлены портреты римских правителей и сцены из древнегреческих мифов. Фото Elif Özer/Aizanoi Excavation Directorate.

Прекрасно сохранившиеся портреты на монетах изображают политических лидеров того времени. Здесь Гай Юлий Цезарь, один из первых римских диктаторов, навсегда вписавший своё имя в историю и предательски убитый на втором году единоличного правления.

Здесь и его убийца Брут, былой противник Цезаря, не в добрый час прощённый им и допущенный к управлению государством.

Здесь Марк Антоний и Октавиан Август, некогда составившие (вместе с Эмилием Лепидом) триумвират, правивший Римом после гибели Цезаря. Затем эта троица сошлась друг с другом в смертельной схватке за власть, победителем из которой вышел Октавиан, ставший первым властителем Римской империи и добавивший к своему имени слово Август – "священный".

Впрочем, изображения на монетах посвящены и менее злободневным сюжетам, например, эпизодам из бессмертной "Энеиды" Вергилия.

Специалисты полагают, что человек, закопавший этот клад, был высокопоставленным офицером римской армии. О причинах, побудивших его зарыть сокровища в землю, можно только догадываться. Но вполне вероятно, что этот военачальник был свидетелем нескольких десятилетий кровавого хаоса, предшествовавших становлению империи. Возможно, он решил, что в такие времена разумно иметь запас на чёрный день, сделанный, как сказал поэт, "в глухой провинции у моря".

Так или иначе, эксперты называют находку самым крупным кладом серебряных монет, обнаруженным за последнее время.

Теперь, когда исследователи закончили изучение артефактов, они будут выставлены на всеобщее обозрение в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.

Добавим, что ранее Вести.Ru рассказывали о крупнейшем кладе римских монет и о римских монетах, внезапно обнаруженных в Японии.