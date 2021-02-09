Новый материал позволит гаджетам подзаряжаться от ходьбы

Учёные создали материал, который может стать основой новых продвинутых устройств. В их числе гаджеты, которые будут подзаряжаться, просто находясь в кармане во время ходьбы. Все эти чудеса техники возможны благодаря уникальной гибкости нового кристалла.

Разработка описана в научной статье, опубликованной в журнале Nature Materials.

При слове "кристалл" мы обычно представляет себе нечто жёсткое. И это, по большому счёту, верно: кристаллы могут быть хрупкими или прочными, но крайне редко их можно назвать гибкими. Обычно кристалл лишь чуть-чуть деформируется под действием внешней силы.

Но по поводу этого "чуть-чуть" уместно вспомнить пословицу "мал золотник, да дорог". Некоторые материалы при деформации вырабатывают электрический ток и наоборот, деформируются в электрическом поле. Этот эффект (он называется пьезоэлектрическим) используется в массе устройств, без которых трудно представить нашу жизнь, от радиоприёмников до звукоснимателей в электрогитарах.

Но традиционные пьезоэлектрики имеют свои недостатки. Во-первых, это та самая негибкость. Большинство из них способно деформироваться не более чем на 0,5%, а это очень ограничивает аппетиты разработчкиков. Во-вторых, многие из подобных материалов довольно дороги в изготовлении.

Теперь же специалисты из Сингапура и Китая разработали материал, лишённый всех этих недостатков. Он способен деформироваться на 22%, то есть в сорок с лишним раз сильнее, чем обычные пьезоэлектрики. Кроме того, он недорог в производстве.

Удивительное вещество имеет сложную формулу C 6 H 5 N(CH 3 ) 3 CdCl 3 . Учёные также выяснили, что его пьезоэлектрические свойства можно ещё усилить, если заменить часть атомов хлора на атомы бора.

Одним из возможных применений нового материала могут стать гаджеты, которые подзаряжаются от движений пользователя, несущего их в кармане или сумке. Конечно, совсем обойтись без зарядного устройства не получится, но заряжать девайсы можно будет реже.

Также материал может стать основой новых датчиков давления и других важных приборов.

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