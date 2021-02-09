Аллергия – заболевание неприятное по многим причинам. Оно влияет не только на самочувствие больного, но и на его образ жизни, заставляя корректировать привычки и планы. Людям с аллергией на пыльцу растений, или поллинозом, живётся особенно непросто, ведь эта болезнь порой заставляет их и вовсе уезжать в другой регион на период, когда аллергенов в воздухе становится слишком много.

Кроме насморка, конъюнктивита и кашля с одышкой в течение всего периода цветения аллергенного растения человеку мешают жить раздражительность и высокая утомляемость. Детям-аллергикам приходится чаще пропускать школу (может, это их и не очень расстраивает, но точно сказывается на их успеваемости).

Исследователи из США обратили внимание на то, что сезон цветения растений в США стал значительно дольше и связали они это… с глобальным потеплением. Они утверждают, что это ещё одно доказательство того, что изменение климата влияет на повседневную жизнь и здоровье людей не в абстрактной перспективе, а уже сегодня. Всё потому, что более 25 миллионов жителей США страдают от аллергического ринита, главной причиной которого и является пыльца растений.

Ранее исследования влияния высоких температур и уровня CO 2 в воздухе на продолжительность цветения растений уже проводились. Они подтвердили догадки учёных о том, что изменение климата воздействует на цветение и объём производимой растениями пыльцы. Однако этим работам не хватало масштаба, так как их проводили в отдельно взятых теплицах и с использованием конкретных растений.

Теперь же учёные из Университета Юты собрали данные о цветении растений на всём североамериканском континенте и просчитали возможное влияние на него глобального потепления. Работа опубликована в издании PNAS.

Один из самых сильных аллергенов – пыльца амброзии. Изображение получено методом электронной микроскопии. Фото Lewis Ziska/The University of Utah.

Исследователи получили доступ к данным о концентрации пыльцы в воздухе США и Канады с 1990 по 2018 год. Эту информацию, собранную на 60 станциях подсчёта пыльцы, им предоставило Национальное бюро аллергии США (да, есть и такое).

В результате биологи подтвердили свои опасения: в 2018 году сезон цветения по всей стране начался на 20 дней раньше, длился на 10 дней больше, а концентрация пыльцы увеличилась в среднем на 21% по сравнению с 1990 годом.

Они предполагают, что потепление климата "сбивает с толку" биологические часы растений и заставляет их начинать цвести раньше обычного.

Исследователи использовали статистические методы, чтобы доказать взаимосвязь глобального потепления с продлением сезона цветения, сопоставив их с более чем 20 климатическими моделями. Согласно их результатам, изменение климата виновно примерно на 50% в продлении сезона цветения и на 8% – в увеличении концентрации пыльцы в воздухе.

Поделив изученный период на две части, с 1990 по 2003 и с 2003 по 2018 годы, учёные увидели, что вклад глобального потепления в растущее количество пыльцы с годами только растёт.

Судя по итогам исследования, трудные времена для аллергиков только начинаются, а для борьбы с изменением климата появилась ещё одна весомая причина.

Напомним, что ранее Вести.Ru сообщали о детектировании рекордной концентрации пыльцы в Москве за последние 30 лет, о том, кто в России больше всех страдает от поллиноза, а так же о мобильном приложении, которое поможет аллергикам.