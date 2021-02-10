Первый китайский марсианский зонд успешно достиг Красной планеты

Аппарат "Тяньвэнь-1" стал первым в истории китайским зондом, вышедшим на орбиту Марса.

Вести.Ru подробно рассказывали об этой миссии и её научных задачах, стартовавшей 23 июля 2020 года. Аппарат достиг Красной планеты сегодня 10 февраля 2021 года.

Двигатели успешно замедлили пятитонную махину, не дав ей пролететь мимо Марса. К слову, возможности сделать вторую попытку у китайских специалистов не было. Радиосигнал с Земли идёт к Красной планете более десяти минут, так что управление зондом в реальном времени невозможно. Поэтому инженеры заранее загрузили нужную программу в бортовой компьютер межпланетной станции.

Заметим, что миссия включает орбитальный аппарат и посадочный модуль с марсоходом. Последний должен сесть на равнине Утопия. Но произойдёт это не раньше мая 2021 года. Сначала инженеры должны проверить все системы и изучить предполагаемое место посадки с орбиты (об этом мы ещё расскажем в разделе Наука на сайте смотрим.рф).

На фото макет марсохода, который должен достичь поверхности Марса в мае. Фото AP/Ng Han Guan.

Номинально миссия 240-килограммового марсохода рассчитана на три месяца. Но в случае успеха её, без сомнения, будут продлять до тех пор, пока аппарат будет исправно работать.

К слову, ранее Марс с орбиты изучали космические зонды, принадлежащие США, СССР, странам-членам Европейского космического агентства, а также Индии. Совсем недавно в эту эстафету включился аппарат, принадлежащий Объединённым Арабским Эмиратам.

Успешной работой своих зондов на поверхности Красной планеты пока могут похвастаться только США. Марсоход "Тяньвэнь-1" может сделать Китай второй державой в истории, которой удалось покорить неуступчивый Марс.

Напомним, что в своей марсианской экспансии Поднебесная опирается на опыт успешных лунных запусков.