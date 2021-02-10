10 февраля 2021 16:03 Анатолий Глянцев

Первый китайский марсианский зонд успешно достиг Красной планеты

Китайский зонд добрался до Марса. Впереди посадка аппарата на поверхность планеты.

Китайский зонд добрался до Марса. Впереди посадка аппарата на поверхность планеты.
Фото NASA/JPL.

На фото макет марсохода, который должен достичь поверхности Марса в мае.

На фото макет марсохода, который должен достичь поверхности Марса в мае.
Фото AP/Ng Han Guan.

Китайский зонд добрался до Марса. Впереди посадка аппарата на поверхность планеты.
На фото макет марсохода, который должен достичь поверхности Марса в мае.

Аппарат "Тяньвэнь-1" стал первым в истории китайским зондом, вышедшим на орбиту Марса.

Вести.Ru подробно рассказывали об этой миссии и её научных задачах, стартовавшей 23 июля 2020 года. Аппарат достиг Красной планеты сегодня 10 февраля 2021 года.

Двигатели успешно замедлили пятитонную махину, не дав ей пролететь мимо Марса. К слову, возможности сделать вторую попытку у китайских специалистов не было. Радиосигнал с Земли идёт к Красной планете более десяти минут, так что управление зондом в реальном времени невозможно. Поэтому инженеры заранее загрузили нужную программу в бортовой компьютер межпланетной станции.

Заметим, что миссия включает орбитальный аппарат и посадочный модуль с марсоходом. Последний должен сесть на равнине Утопия. Но произойдёт это не раньше мая 2021 года. Сначала инженеры должны проверить все системы и изучить предполагаемое место посадки с орбиты (об этом мы ещё расскажем в разделе Наука на сайте смотрим.рф).

На фото макет марсохода, который должен достичь поверхности Марса в мае.
Фото AP/Ng Han Guan.

Номинально миссия 240-килограммового марсохода рассчитана на три месяца. Но в случае успеха её, без сомнения, будут продлять до тех пор, пока аппарат будет исправно работать.

К слову, ранее Марс с орбиты изучали космические зонды, принадлежащие США, СССР, странам-членам Европейского космического агентства, а также Индии. Совсем недавно в эту эстафету включился аппарат, принадлежащий Объединённым Арабским Эмиратам.

Успешной работой своих зондов на поверхности Красной планеты пока могут похвастаться только США. Марсоход "Тяньвэнь-1" может сделать Китай второй державой в истории, которой удалось покорить неуступчивый Марс.

Напомним, что в своей марсианской экспансии Поднебесная опирается на опыт успешных лунных запусков.

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