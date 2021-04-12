Найдено супероружие против клещевого энцефалита

Учёные выделили мощные антитела, которые помогут справиться со смертельно опасным заболеванием мозга – клещевым энцефалитом. Открытие может стать основой для разработки новых вакцин и лекарств. Эффективность лечения этими антителами уже доказана на животных.

Неощутимый укус клеща может стоить человеку здоровья, а то и жизни. Ведь неприметное членистоногое может оказаться переносчиком клещевого энцефалита – вирусного заболевания, вызывающего воспаление головного мозга. Особенно часто энцефалитные клещи встречаются в Сибири и на Дальнем Востоке, но есть они и в Европейской России, а также в других частях Восточной и Центральной Европы.

К слову, стать жертвой опасного укуса можно не только в лесу. Вопреки распространённому заблуждению, клещи вовсе не прыгают на своих жертв с деревьев. Они обитают в высокой траве, на кустарниках и в подлеске. Так что рискуют не только любители лесных прогулок, но и все, кто весной или летом выбирается на дачу, луг, поляну, берег реки, а порой и просто в парк, где трава не обработана защитными средствами.

К счастью, существует вакцина от энцефалита. И каждому любителю отдохнуть на природе стоит заблаговременно сделать прививку. Правда, вакцина эта вводится в три этапа с интервалом в несколько недель или месяцев. Иммунитета хватает на три года, после чего требуется ревакцинация.

Если же человек заболел, ему требуется немедленная госпитализация. Такому пациенту экстренно вводят сыворотку иммуноглобулина человека, выделенную из плазмы крови доноров, проживающих в очагах энцефалитной инфекции. Такой препарат содержит антитела к зловредному вирусу. Однако вместе с ними он включает и множество других белков, на которые иммунная система пациента может отреагировать отрицательно. К тому же лекарство содержит нужные антитела в низкой концентрации, поэтому его приходится вводить большими дозами, а это увеличивает риск побочных эффектов.

Подобное лечение необходимо, но эффективность его не так высока, как хотелось бы, отмечают медики. В то же время более действенного лекарства, подавляющего размножение вируса в человеческом организме, пока не существует. Поэтому специалистам приходится бороться не только с самим патогеном, но и с воспалением мозга и его разрушительными последствиями. Иногда жизнь и здоровье пациента удаётся сохранить, иногда – нет.

Словом, человечеству нужны более эффективные лекарства от клещевого энцефалита. Да и от вакцины, которую можно вводить реже чем каждые три года, никто бы не отказался.

И, похоже, теперь международная группа исследователей нашла способ создать такие препараты.

Эксперты изучили более 800 типов антител к вирусу, обнаруженных в крови переболевших и вакцинированных добровольцев.

Оказалось, что антитела, обозначенные учёными VH3-48, нейтрализовали вирус гораздо эффективнее, чем их "коллеги" других типов. Они прекрасно защищали от заражения подопытных мышей. Более того, эти антитела излечивали уже заболевших грызунов, если препарат вводили на ранних стадиях болезни.

Наконец, антитела VH3-48 оказались действенными против нескольких других вирусов, переносимых клещами.

Интересно, что VH3-48 – "редкая птица" в мире антител против клещевого энцефалита. Медики не нашли их в крови вакцинированных людей, да и в крови переболевших это "супероружие" встречается нечасто.

Однако учёные могут создать вакцину, нацеленную именно на выработку антител VH3-48. Есть все шансы, что она окажется более эффективной, чем существующие препараты. А из крови лиц, привитых этой вакциной, можно будет выделить "волшебные" антитела и лечить ими пациентов, которые не сумели избежать заражения.

Теперь исследователи планируют перейти от опытов на животных к клиническим испытаниям новинки.

Научная статья с результатами исследования была опубликована в издании Journal of Experimental Medicine.

Напомним, что ранее мы писали об эффективном препарате против энцефалита, который разрабатывается российскими учёными.

Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе "Наука" на медиаплатформе "Смотрим".