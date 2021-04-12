Ледник Судного дня тает неожиданно быстро

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, также известный как ледник Судного дня, тает быстрее, чем ожидали учёные. Такие данные получил первый подводный дрон, проникший "под брюхо" колосса. Это тревожная новость, ведь полное превращение этой громады в воду грозит затоплением огромных территорий.

Площадь ледника Туэйтса – 120 тысяч квадратных километров. Если эта махина полностью растает, уровень Мирового океана поднимется на 64 сантиметра. В результате огромные прибрежные территории окажутся затопленными. Именно поэтому этот гигантский массив льда называют ледником Судного дня. Неудивительно, что учёные хотят знать, что с ним происходит.

Не так давно исследователи послали к леднику миниатюрного подводного робота Icefin. Он впервые в истории обследовал границу между двумя частями ледника: лежащей на морском дне и плавающей в морской воде.

Теперь учёные отправили в экспедицию более крупный подводный дрон – Ran. Это аппарат длиной 7,5 метра и массой 1850 килограммов. Он способен погружаться на глубину до трёх километров и преодолевать под водой расстояние до трёхсот километров.

Зонд измерял температуру и солёность воды, содержание в ней кислорода, силу течений и другие параметры.

"Это были первые измерения, когда-либо проводившиеся под ледником Туэйтса", – утверждает первый автор научной статьи Анна Волин (Anna Wåhlin) из Гётеборгского университета.

Специалисты составили карту течений под ледником и выяснили, какие из них приносят тёплую воду. Таких каналов оказалось несколько, причём о некоторых из них эксперты ранее не подозревали.

По расчётам учёных, эта вода подводит к леднику 800 гигаватт тепла, что ведёт к таянию 75 кубических километров льда в год.

Ледник Туэйтса аккумулирует в себе огромный объём воды. Фото University of Gothenburg, Rob Larter.

Это ещё не катастрофические темпы. Сегодня ледник Туэйтса поставляет в океан меньше пресной воды, чем, скажем, Гренландия. Однако и такая скорость таяния выше, чем ожидали учёные. Это может означать, что ситуация нестабильна и таяние в любой момент может ускориться.

Особенно экспертов тревожит то обстоятельство, что тёплая вода со всех сторон подступает к точкам опоры, то есть местам, где ледник соприкасается с морским дном. Если равновесие ледяного колосса будет нарушено, это может привести к его разрушению, а значит, и ускоренному таянию.

Насколько реальна эта опасность, покажут будущие исследования.

"Это была первая экспедиция "Рэн" в полярные регионы, и исследование вод под шельфовым ледником было гораздо более успешным, чем мы осмеливались надеяться, – признаётся глава научной группы Карен Хейвуд (Karen Heywood) из Университета Восточной Англии. – Опираясь на эти выдающиеся открытия, мы планируем в будущем году провести новые подлёдные исследования".

Научная статья с результатами исследования опубликована в журнале Science Advances.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что однажды таяние льдов подняло уровень моря на четыре метра.

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