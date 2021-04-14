Антипохмельная диета помогла в борьбе с алкоголизмом

Учёные из США и Дании доказали, что у бессознательной тяги к жирной пище после интоксикации алкоголем есть научное обоснование. Исследователи выяснили, что кетогенная диета облегчает симптомы алкогольного абстинентного синдрома.

Отметим, что абстинентный синдром, или синдром отмены, не нужно путать с обычным похмельем, которое, скорее всего, испытывал любой человек, который хоть раз перебирал с алкоголем.

Абстинентный же синдром проявляется только у людей, страдающих алкоголизмом, причём уже на второй или третьей стадии заболевания.

Тяжесть симптомов отмены алкоголя зависит от стадии алкоголизма и особенностей организма конкретного человека. Многим людям в этом состоянии требуется профессиональная помощь, и они обращаются в реабилитационные центры.

Учёные задумались о том, нельзя ли использовать диету для борьбы с абстинентным синдромом. На эту мысль их натолкнули знания об изменениях, которые происходят в организме при длительном потреблении алкоголя.

Ранее исследователи выяснили, что организм человека, зависимого от алкоголя, начинает меньше полагаться на глюкозу в качестве источника энергии. Вместо неё организм начинает использовать для этого ацетаты – продукт распада алкоголя. И именно недостатком ацетата, по мнению учёных, объясняется тяга больного к очередной дозе алкоголя. Организм требует энергии, но не получает её.

При этом исследователи обратили внимание на положительное воздействие кетогенной (богатой жирами и белками и практически исключающей углеводы) диеты. Организм человека, который придерживается такой диеты, начинает производить больше кетоновых тел. Они также используются для получения энергии и при этом ближе по химическому составу к ацетату, чем глюкоза.

Учёные провели исследование воздействия кетогенной диеты на симптомы отмены алкоголя. Они пригласили 46 пациентов, недавно госпитализированных с диагнозом алкоголизм в реабилитационный центр. Половина участников три недели придерживалась кетогенной диеты, в то время как другая половина питалась привычными продуктами.

Учёные еженедельно брали анализ крови участников, измеряя уровень кетоновых тел и ацетата. Также исследователи следили за маркерами воспаления в крови пациентов и за количеством лекарственных препаратов, которые требовались участникам в ходе лечения.

Полученные данные говорили об ослаблении симптомов абстинентного синдрома благодаря кетогенной диете. Кроме того, такие больные нуждались в меньших дозах лекарств (транквилизаторов) в первые дни лечения.

Более того, эксперимент с участием зависимых от алкоголя лабораторных крыс показал, что крысы на кетогенной диете реже нуждались в алкоголе.

Воодушевлённые этими результатами учёные планируют провести дополнительные исследования, уже с участием амбулаторных (не госпитализированных в клиники) пациентов.

Исследование было опубликовано в издании Science Advances.

Напомним, ранее мы писали о самых разных способах борьбы с алкоголизмом: с помощью гормонов, антидепрессантов и даже южноафриканского кактуса. Также мы сообщали о том, что отличает людей, склонных к алкоголизму, от остальных.