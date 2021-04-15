Женщины описали четыре популярных техники, приносящих им удовольствие

Тема сексуального удовлетворения, в особенности женского, даже в мировой научной литературе раскрыта, прямо скажем, недостаточно. То ли она считается недостаточно важной для науки, то ли постыдной. Хотя, казалось бы, кто-кто, а учёные не должны ведать стыда ни в какой области знаний.

При всём при этом удовольствие от секса является важной частью сексуального здоровья и психологического благополучия в целом. Поэтому, подчёркивают учёные, важно давать научные определения сексуальным практикам и проводить соответствующие исследования: это поможет избавиться от распространённых мифов о сексе и повысит сексуальную грамотность населения. А вместе с этим и качество сексуальной и социальной жизни людей .

Итак, именно потому что женская сексуальность окружена завесой тайны и вызывает столько вопросов (даже у самих женщин), учёные из Университета Индианы совместно с исследователями проекта OMGYES решили провести масштабный опрос американских женщин. Они определили несколько распространённых, но ранее неназванных техник, которые приносят удовольствие большинству опрошенных.

В первоначальном исследовании приняли участие более 4 000 англоговорящих женщин со всего мира. В ходе этого этапа учёные выявили четыре конкретных сексуальных техники, повышающих сексуальное наслаждение, ранее не описанных в научной литературе: их назвали "наклон" (Angling), "присутствие" (Rocking), "малая глубина" (Shallowing) и "совмещение" (Pairing).

Техника наклона описывает движения таза и бёдер, которые помогают женщине ощутить стимуляцию под разными углами.

Присутствие (или покачивание) противопоставляется возвратно-поступательным движениям, которыми привычно описывают сексуальный акт.

Техника неглубокого погружения (она же малой глубины) в целом понятна без лишних описаний.

Совмещение подразумевает, что женщина одновременно использует несколько способов стимуляции эрогенных зон.

Подробности применения этих техник изложены в научной работе, которая опубликована в открытом доступе на английском языке. С помощью онлайн-переводчика с ними может ознакомиться каждый, более того, каждое описание дополнено иллюстрацией техники.

Позднее учёные составили анкету из 90 вопросов, включающую эти техники, и опросили уже 3 017 американских женщин в возрасте от 18 до 93 лет. Исследователи тщательно подготовились к этому опросу и подобрали респондентов так, чтобы их выборка максимально точно отражала состав населения США.

Учёные убедились в том, что в исследовании приняли участие представительницы разных рас, социальных слоёв общества и сексуальных меньшинств. Отсутствие доступа некоторых респонденток к интернету также не помешало им поучаствовать в опросе.

Таким образом исследователи выяснили, что, несмотря на то, что описанные техники оставались без названия до недавнего времени, хотя бы одну из них используют от 70% до 87% опрошенных.

Что же раньше мешало сексологам получить такую важную и, казалось бы, распространённую информацию о женском удовольствии? По мнению учёных, главной преградой для этого был сам предмет исследований сексуального поведения женщин.

Большинство исследований сексуального здоровья и поведения женщин до этого времени были посвящены движениям части тела или предмета, которые стимулируют эрогенные зоны женщины во время секса. При этом мало кто исследовал, какие приёмы и техники используют сами женщины для получения максимального удовольствия от процесса.

Вдобавок к этому в СМИ зачастую используется ограниченный и не очень понятный набор терминов, описывающих способы сексуального удовлетворения. Это может запутать людей, заинтересованных темой, ещё больше.

Исследование с описанием и иллюстрациями техник было опубликовано в открытом доступе в научном издании PLOS ONE. Подробные описания и конкретные названия сексуальных техник должны помочь женщинам лучше понять свои сексуальные предпочтения, доступно описать их партнёру, а также почувствовать себя увереннее во время секса, резюмируют учёные.

Авторы работы отмечают, что пока что сфокусировали внимание только на женщинах и их опыте без привязки к партнёру. Следующим шагом исследования должен стать опрос, включающий вопросы о характере отношений женщины с сексуальным партнёром: её предпочтения в сексе могут сильно зависеть от того, с каким человеком происходит сексуальный контакт.