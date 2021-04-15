Российские химики сделали дешёвый бензин из отходов добычи газа

Учёные из Томска придумали, как превратить отходы газодобычи в бензин высокого качества.

Речь идёт о стабильных газовых конденсатах (СГК) – побочных продуктах добычи и переработки природного газа. Это ценное сырьё, своего рода аналог нефти. Однако технологии изготовления из него топлива ещё только развиваются.

Специалисты из Томского политехнического университета разработали метод превращения СГК в бензин востребованных марок АИ-95 и АИ-98.

Для этого сырьё подвергается нагреву до 375 °С при давлении 2,5 тысячи атмосфер в присутствии ноу-хау авторов – катализатора на основе минерала цеолита. Он недорог, в отличие от золотых и платиновых катализаторов, и устойчив к так называемым каталитическим ядам – веществам, препятствующим катализу.

Предприятие, добывающее или перерабатывающее природный газ, могло бы обеспечивать таким бензином как минимум свои собственные нужды. А излишком топлива можно снабжать и других потребителей.

Разработка томских химиков особенно пригодилась бы для отдалённых регионов нашей страны. Ведь нередко добыча газа ведётся в местах, куда приходится издалека и с большим трудом доставлять моторное топливо.

Научная статья с результатами исследования была опубликована в издании Journal of Natural Gas Science and Engineering.

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