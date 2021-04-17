Антарктида удивила биоразнообразием

Новость из холодного уголка нашей планеты – и речь не об Арктике, а об Антарктике. Впервые за последние полвека от ее ледяного щита откололся огромный айсберг, и на морском дне ученые обнаружили удивительные вещи.

С помощью наблюдений из космоса удалось увидеть большую трещину, которая образовалась на шельфовом леднике Бранта. От него откололся крупный айсберг, получивший название А74.

Добраться до места разлома и провести съемку дна помогло счастливое стечение обстоятельств: неподалеку находилось исследовательское судно "Полярная звезда". Ученые подождали две недели, пока айсберг отойдет подальше от шельфа, а затем отправились изучать освободившуюся ото льда территорию.

"У нас не было точной информации о глубине моря в этом районе. С помощью эхолокации мы установили, что дно находится на расстоянии примерно 550-650 метров от поверхности моря. Затем мы опустили трос, на конце которого были установлены камера и несколько гидролокаторов. На следующем этапе мы прошли на судне вдоль всего разлома и собрали данные об экосистеме, сложившейся под ледяным щитом Антарктиды", – рассказал научный сотрудник группы глубоководной экологии Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера Атун Пурсер.

Первые изображения морского дна дали понять ученым, что регион, который десятилетиями был скрыт за толстым слоем льда, отличается высоким уровнем биоразнообразия. Исследователи обнаружили многочисленные организмы, обосновавшиеся на камнях разного размера. Большинство из них играет роль природных фильтров в экосистеме данного района. Ученые также заметили на дне морские огурцы, морские звезды, по крайней мере пять видов рыб и несколько видов кальмаров.

Кроме этого, удалось собрать со дна пробы воды и грунта. Их геохимический анализ позволит понять, чем питаются морские обитатели на такой глубине, а также сделать выводы о процессах, вызванных глобальным изменением климата в Антарктиде.