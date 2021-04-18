Отечественная нейросеть выявляет ковид по рентгеновским снимкам

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете создали и обучили нейросеть, которая определяет заражение коронавирусом COVID-19 по рентгеновским снимкам.

Как рассказали ТАСС в воскресенье в вузе, сеть делает анализ более оптимизировано и быстрее традиционного способа. Заболевание выявляется путем автоматической классификации медицинских изображений.

В университете отметили, что по результатам испытаний нейросеть показала точность в 94,17 процента. Для обучения нейросети разработчики использовали трансферный подход, состоящий из трех этапов.