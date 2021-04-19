На Марсе взлетел первый вертолёт

Сегодня, 19 апреля 2021 года, впервые в истории с поверхности Марса взлетел вертолёт. Аппарат выполнил программу и успешно сел. Это был первый, хотя и весьма короткий, управляемый полёт в атмосфере другой планеты.

Мы подробно рассказывали о вертолёте Ingenuity (он же "Изобретательность"). Это летательный аппарат массой всего 1,8 килограмма с двойным винтом, способным совершать 3000 оборотов в минуту.

Дрон прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance. 4 апреля 2021 года он отсоединился от ровера и встал на грунт. Первый взлёт был запланирован на 11 апреля, но его пришлось отложить из-за выявленных проблем с программным обеспечением Ingenuity.

И вот сегодня около 13:45 по московскому времени вертолёт наконец оторвался от поверхности Марса. Он поднялся на трёхметровую высоту, потратив на это около трёх секунд. Затем дрон завис в одной точке на полминуты, после чего снизился и совершил посадку.

Это достижение может показаться скромным, но не стоит спешить с выводами. Ingenuity стал первым аппаратом, выполнившим полёт в небе другой планеты, после советских аэростатов над Венерой. Если дрон хорошо покажет себя, он может стать первым в целой череде летательных аппаратов, изучающих Марс с воздуха. Впрочем, впереди у него ещё несколько испытательных полётов возрастающей сложности.

Любопытно, что перед стартом "Изобретательность" напутствовал Арнольд Шварценеггер, повторивший свою ставшую крылатой фразу "Полезай в вертолёт" (Get to the choppa).

Ранее мы рассказывали о научных задачах марсохода Perseverance, который "подвёз" дрон до Красной планеты.

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