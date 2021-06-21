NASA не удаётся устранить неполадки на прославленном телескопе "Хаббл"

Вот уже неделю учёные не могут вести наблюдения при помощи телескопа "Хаббл".

Неполадки начались в воскресенье, 13 июня 2021 года, когда компьютер, отвечающий за полезную нагрузку, то есть за научное оборудование "Хаббла", перестал реагировать на команды с Земли. Попытка его перезагрузить, которая была произведена на следующий день, ни к чему не привела.

Изначально специалисты NASA решили, что проблема в модуле памяти компьютера, и попытались подключить модуль резервной памяти. Но и эту команду выполнить не удалось.

В четверг, 17 июня, была предпринята ещё она попытка подключиться к обоим модулям памяти, чтобы получить дополнительную диагностическую информацию о проблеме. Однако и эта попытка не увенчалась успехом.

Отметим, что бортовой компьютер полезной нагрузки "Хаббла" NSSC-1 был построен в 1980-х годах. Он находится в блоке управления научными инструментами и обработки данных телескопа.

Как можно понять из названия, этот компьютер отвечает за управление и координацию работы научных инструментов. На случай возникновения неполадок (таких как сейчас) у орбитального телескопа есть второй компьютер со всем необходимым оборудованием. На него можно переключиться по мере необходимости.

Оба компьютера имеют доступ к любому из четырёх независимых модулей памяти. Компьютер полезной нагрузки единовременно использует только один из них, а остальные используются для резервного копирования.

На данный момент бортовой компьютер и все научные инструменты "Хаббл" переведы в безопасный режим, то есть ни одна система не вышла из строя.

Специалисты продолжают проводить тесты и собирать информацию о системе, чтобы выявить проблему. НАСА дополнительно сообщает, что телескоп и все его приборы в безопасности.

"Хаббл" находится на орбите Земли с апреля 1990 года, и за это время с ним не единожды случались неполадки. Какие-то приборы устаревают и выходят из строя. Специалисты также проводят ремонт оборудования. Так, в 2009 году мы сообщали об успешной замене гироскопов на борту космической обсерватории.

Когда-нибудь этот аппарат полностью исчерпает свои возможности, и отправится на заслуженный отдых. Но, несмотря на то, что "Хаббл" провёл насыщенную жизнь на околоземной орбите и позволил учёным совершить массу важных открытий, инженерам всё же хотелось бы максимально оттянуть срок выхода прославленного телескопа из эксплуатации.

Ранее мы сообщали о том, что "Хаббл" обнаружил доказательства существования первой известной человечеству экзолуны. Писали мы и о том, что знаменитый телескоп "разглядел" древние сверхмассивные чёрные дыры, расположенные на рекордном отдалении от Земли. В своё время "Хаббл" также помог обнаружить самую далёкую, а значит, и самую старую из известных учёным галактик.

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