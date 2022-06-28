Новый штамм: грозит ли России вспышка конго-крымской лихорадки

Вспышка конго-крымской лихорадки России не грозит. Такое мнение выразил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семёнов.

Напомним, что ранее появилась новость о выявлении на юге России нового штамма Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Его обнаружили учёные Сеченовского университета.

Заболевание достоверно фиксировали у жителей Ростовской, Волгоградской областей и Дагестана.

РИА Новости сообщает, что в результате проведённого исследования выяснилось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям "Европа-1" (596 образцов), "Африка-3" (один образец), а также к абсолютно новой линии "Европа-3" (шесть образцов).

Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания, но новый штамм, скорее всего, будет вызывать ту же симптоматику, что и остальные. Инфекционное заболевание передаётся через укусы клещей. У заражённого человека происходят кровоизлияния во внутренних органах. Также они фиксируются и на коже.

Впервые ККГЛ была выявлена в 1944 году в Крыму. В 1986 году медики Конго зафиксировали похожие симптомы заболевания. Позднее выяснилось, что это один и тот же патоген.

Ранее мы рассказывали об эпидемии ККГЛ в Ираке, а также о том, что оспа обезьян могла циркулировать незаметно за пределами Африки многие годы.

Добавим также, что в мире циркулирует множество зоонозных инфекций, передающихся людям от животных.