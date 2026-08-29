В аэропорту Домодедово сняты все временные ограничения

Аэропорт Домодедово работает штатно В аэропорту Домодедово сняты все временные ограничения

Москва29 авг Вести.В аэропорту Домодедово сняты вводимые ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере МАХ.

Сняты ограничения … [Они] вводили для обеспечения безопасности полетов говорится в сообщении

Утром 29 августа стало известно, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства.

Граждан предупреждали о возможных корректировках в расписании.