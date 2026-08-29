Москва29 авгВести.В аэропорту Домодедово сняты вводимые ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере МАХ.
Сняты ограничения … [Они] вводили для обеспечения безопасности полетовговорится в сообщении
Утром 29 августа стало известно, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства.
Граждан предупреждали о возможных корректировках в расписании.