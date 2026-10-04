Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме В аэропорту Домодедово сняты ограничения на полеты

Москва4 окт Вести.Столичный аэропорт Домодедово вновь принимает и отправляет рейсы после введенных там ранее ограничений. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере MAX.

Аэропорт Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации

В ведомстве напомнили, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

О том, что эта авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщалось сегодня около 4 утра. Таким образом, ограничения действовали около двух с половиной часов.