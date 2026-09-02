Москва2 сенВести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Калуги (Грабцево) на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в официальном канале пресс-службы ведомства на платформе MAX
Согласно данным региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), опубликованным в MAX, в настоящее время в Калужской области действует режим беспилотной опасности.