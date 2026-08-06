Аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию

Москва6 авг Вести.Воздушная гавань Чкалов Нижнего Новгорода обслуживает авиарейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани написали в Росавиации

Там также пояснили, что в расписании порта возможны изменения, статус конкретного рейса можно уточнить на онлайн-табло.