Москва6 авгВести.Воздушная гавань Чкалов Нижнего Новгорода обслуживает авиарейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.
Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванинаписали в Росавиации
Там также пояснили, что в расписании порта возможны изменения, статус конкретного рейса можно уточнить на онлайн-табло.