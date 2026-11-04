Аэропорт Омска приостанавливал обслуживание рейсов в целях безопасности Аэропорт Омска возобновил работу после ограничений в целях безопасности

Москва4 ноя Вести.На время действия режима беспилотной опасности в Омской области был закрыт аэропорт Центральный. Соответствующие данные опубликовал представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере МАХ.

Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты чуть больше часа. По данным информационной службы "Вести", в период ограничений некоторым пассажирам пришлось ждать вылет уже на борту, речь идет о рейсах, следующих в Ханты-Мансийск и Новосибирск. После возобновления работы самолеты отправились по назначенным маршрутам.