Москва27 октВести.Омский аэропорт временно приостановил авиасообщение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
Из-за неблагоприятных метеоусловий Омска (туман, видимость 300 метров) авиакомпании корректируют время прилета в Омск и обратного вылетаговорится в канале воздушной гавани в MAX
Как уточняется в сообщении, на данный момент по решению авиакомпаний на запасные аэродромы в Новосибирск и Тюмень ушли самолеты из Москвы, Петербурга и Сочи. Предполагается, что после нормализации метеоусловий рейсы вернутся в Омск.