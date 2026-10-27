Москва27 окт Вести.Омский аэропорт временно приостановил авиасообщение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Из-за неблагоприятных метеоусловий Омска (туман, видимость 300 метров) авиакомпании корректируют время прилета в Омск и обратного вылета говорится в канале воздушной гавани в MAX

Как уточняется в сообщении, на данный момент по решению авиакомпаний на запасные аэродромы в Новосибирск и Тюмень ушли самолеты из Москвы, Петербурга и Сочи. Предполагается, что после нормализации метеоусловий рейсы вернутся в Омск.