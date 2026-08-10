Два борта направили на запасные аэродромы из-за ограничений в Омске

Два самолета, летевшие в Омск, ушли на запасные аэродромы Два борта направили на запасные аэродромы из-за ограничений в Омске

Москва10 авг Вести.Два самолета, следовавшие в Омск из Москвы и Ташкента, направлены на запасные аэродромы из-за действующих ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе омского аэропорта.

На данный момент на запасные аэродромы ушли рейсы: SU1688 "Аэрофлот" Москва – Омск в Новосибирск, C6463 CENTRUM AIR Ташкент – Омск в Астану. После снятия ограничений самолеты вернутся в Омск сказано в сообщении

Рейс "ЮТэйр" Ханты-Мансийск – Омск находится в аэропорту вылета, добавили в пресс-службе.

Ограничения в аэропорту Омска начали действовать с 13.00 мск.