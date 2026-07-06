Омский аэропорт продлил ограничения на вылет и прием самолетов Аэропорт Омска продлил ограничение полетов

Москва6 июл Вести.Омский аэропорт имени Д.М. Карбышева продлил ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает "АиФ Омск".

Меры действуют свыше пяти часов, судя по данным онлайн-табло, отменены часть рейсов, другие ушли на запасные аэродромы.

Меры введены в связи с введенным в Омской области режимом беспилотной атаки. Его объявили в 15.15 по местному времени сказано в сообщении

Обслуживание пассажиров возобновится после снятия ограничений. Пассажиры задержанных рейсов получают необходимые услуги от авиакомпаний.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в результате атаки вражеских БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод погибших и пострадавших нет.