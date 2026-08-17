В Омске из-за тумана задерживаются рейсы из Сочи и Санкт-Петербурга Из-за сильного тумана в аэропорту Омска отложены 4 рейса

Москва17 авг Вести.В аэропорту Омска отложены прибытие и обратный вылет четырех рейсов из-за сильного тумана. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Из-за неблагоприятных метеоусловий Омска (туман, видимость менее 300 метров) авиакомпании корректируют время прибытия и вылета в/из Омска отметила пресс-служба аэропорта

Как уточняется, авиарейсы из Сочи и Санкт-Петербурга задерживаются более чем на 4 часа. Пассажирам и встречающим рекомендуется следить за расписанием на официальном сайте аэропорта.