Москва12 мая Вести.Вологодский аэропорт назовут в честь выдающегося авиаконструктора Сергея Ильюшина, сообщил в своем Telegram-канале глава Вологды Сергей Жестянников.

Решение об этом было принято в ходе народного голосования на цифровой платформе "Горжусь Вологодчиной!".

За кандидатуру трижды Героя Социалистического труда, лауреата семи Сталинских премий, создателя легендарного штурмовика Ил-2 отдали голоса 46,3% участников говорится в сообщении

Уроженец Вологодской области Сергей Ильюшин является создателем штурмовика Ил-2 - самого массового боевого самолета в истории, оказавшего значительное влияние на ход боевых действий во время Великой Отечественной войны.