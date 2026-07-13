Москва13 июлВести.Подмосковный аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет самолеты. Это связано с введением авиаограничений, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Аэропорт Жуковский: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписано в сообщении ФАВТ
Для авиагавани Московской области, расположенной на юго-востоке региона, эти ограничительные меры стали четвертыми за 13 июля.
Три предыдущих прекращения обслуживания рейсов были зафиксированы в течение ночи и утра.