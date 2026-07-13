В аэропорту Жуковский введены ограничения на гражданские полеты

Аэропорт Жуковский столкнулся с паузой в обслуживании рейсов В аэропорту Жуковский введены ограничения на гражданские полеты

Москва13 июл Вести.Подмосковный аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет самолеты. Это связано с введением авиаограничений, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Аэропорт Жуковский: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написано в сообщении ФАВТ

Для авиагавани Московской области, расположенной на юго-востоке региона, эти ограничительные меры стали четвертыми за 13 июля.

Три предыдущих прекращения обслуживания рейсов были зафиксированы в течение ночи и утра.